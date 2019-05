Parecía que las risas enlatadas ya no funcionaban como recurso televisivo en una edad de oro seriéfila en la que dramas como ‘Mad Men’ o ‘The killing’ capitalizaba las miradas de la crítica. En 2007, ‘The Big Bang Theory’ llegó avalada por el nombre de Chuck Lorre detrás, que ya había llevado al éxito otros títulos como ‘Dos hombres y medio’ o ‘Mom’, pero nadie imaginaba que esta serie de frikis iba a convertirse en la sitcom de referencia de nuestros días y una de las comedias de referencia para millones de espectadores.

Lo que tampoco nadie podía prever es que la serie de Sheldon Cooper y el resto de sus amigos iba a desaparecer de la televisión coincidiendo con la gran serie de esta última década: ‘Juego de Tronos’. Salvando las distancias, ambas protagonizan el fin de un modelo de ver televisión, ese en el que cada semana disfrutábamos con un nuevo capítulo. Mientras buscamos la sucesora de la majestuosa historia de Poniente, los nerds que lograron colarse en nuestro calendario seriéfilo no merecen menos. Y es que, con el fin de ‘‘The Big Bang Theory’, no tenemos una sitcom que nos represente.

La llamada ‘sitcom’, una comedia caracterizada por la duración de no más de 30 minutos, la unidad espacial y temporal y la falta de memoria de los capítulos, ha sufrido enormes evoluciones a lo largo de los años. Las risas enlatadas son una de las señas de mayor identidad de estas comedias de situación y, si bien ahora están demodé, constituyeron el germen de las dramedias o comedias de autor que llevamos años disfrutando, como ‘Girls’, ‘Louie’ o ‘Master of None’.

La heredera de ‘Friends’

No es nada nuevo. ‘Friends’ ha sido una de las series más relevantes de la historia de la televisión. La vida de seis jóvenes en Nueva York sigue levantando pasiones y, 25 años después de su último capítulo, Netflix ha renovado su distribución por 100 millones de dólares. Estos números merecen un análisis exhaustivo de esta y otras sitcoms que nos han acompañado a lo largo de muchas sobremesas en nuestra vida. Los autores de ‘Sitcom. La comedia en la sala de estar’ (editado por Lengua de Trapo), han dedicado todo un libro al estudio cronológico de algunas de ellas.

“En estos últimos años, la comedia siempre ha sido la gran olvidada, y estaba poco teorizada, por lo que se merecía un repaso por el lugar que ocupa en nuestra memoria y por las evoluciones que ha ido sufriendo”, cuenta Manuel Guedán, uno de los autores del libro que, además se ocupa del prólogo.

Precisamente una de las grandes bazas de ‘Friends’, que explicaría su fuerte impacto en la cultura pop, puede ser la ruptura de la regla de la memoria: es una serie en la que sí se enlazan los capítulos con un componente melodramático. “Nunca me habría imaginado que las generaciones posteriores seguirían vigentes hoy en día, pero la calidad del humor sigue siendo bueno”, considera Guedán. Por el contrario, Andrea Morán, otra de las autoras del libro sobre las sitcoms, asegura que un revisionado de ‘Friends’ hoy en día no sería tan satisfactorio como en su época, pero que los capítulos sueltos una tarde de domingo siguen dándonos la vida.

¿Ha envejecido mal ‘Friends’? Más allá de las bromas machistas u homófobas que se pueden detectar con un revisionado de la serie en la actualidad, la serie es una hija de su tiempo que exhibe un Nueva York pre 11-S en el que todo está en calma. Es lo que argumente Guillermo Zapata, tercer autor del libro, que la describe como un lugar en el tiempo pasado en el que refugiarse de la inestabilidad actual. Sigue siendo profundamente conservadora, fruto de una generación que ha caído en el neocapitalismo, razón por la cual no tendría sentido un regreso a la televisión. “Es reflejo de una generación que, en un momento dado, pensaba que estaba extirpando ciertos clichés, pero realmente sólo los estaba postergando”, dice Manuel Guedán, escritor del capítulo que analiza la vigencia de la serie.

El reparto de 'Friends' / CEDIDA

El secreto: convertir lo friki en mainstream

Durante un tiempo, ‘Cómo conocí a vuestra madre’ parecía que se iba a erigir como la gran heredera de ‘Friends’ como la sitcom de referencia para una generación posterior. Sin embargo, como dice Guillermo Zapata, esta serie cometió algunos errores que se lo impidieron. “Cómo conocí a vuestra madre’ es una ‘Friends’ barroca”, asegura, y argumenta que la aparición del fenómeno fan precipitó el ascenso de otra serie. ‘The Big Bang Theory’ supo nutrirse de ese diálogo que suponía la aparición de los fans y convertirse en centro de la conversación. “Es una serie profundamente conservadora, en ella los roles de género son incluso menos interesantes que ‘Friends’, asegura el experto, que además considera que la nueva masculinidad y el feminismo han brillado por su ausencia en sus últimas temporadas.

Situar lo friki y lo nerds en el centro del mainstream ha sido una de las grandes bazas de la serie de Lorre para convertirse en la más longeva de la televisión, superando incluso a ‘Cheers’. Otra de sus virtudes ha sido la enorme transversalidad de la misma, al estar disponible para dos tipos de espectadores: los que se ríen porque los protagonistas son diferentes y los que se ríen porque los son iguales que ellos.

El nuevo modelo de sitcom: ‘Fleabag’

La evolución de la comedia de situación es evidente, y se ha diversificado en multitud de títulos que podemos disfrutar en la actualidad. Uno de ellos, que vivió hace unos años un auténtico boom es la comedia de autor, con la que Lena Dunham aspiraba a ser “la voz de una generación” con ‘Girls’ y que ahora tiene un nuevo nombre propio que no hay que perder de vista: Phoebe Waller Bridge y su maravillosa ‘Fleabag’.

Phoebe Waller-Bridge escribe, dirige y protagonista 'Fleabag' / AMAZON PRIME

La serie de la británica no es una sitcom al uso: no tiene el recurso de las risas enlatadas, la iluminación no es tan diáfana y directa como en las anteriores y los escenarios son más variados e incluyen exteriores. Además, recurre a la mirada a cámara para romper la cuarta pared, algo que ya vimos en ‘The Office’ o ‘Modern Family’, pero que en este caso aporta mucha carga narrativa. Andrea Morán, la encargada de analizar esta serie que acaba de estrenar su segunda temporada, recuerda que es una serie nacida de un monólogo teatral, lo cual le permite “exprimir esa intimidad con el espectador”.

La serie cuestiona muchos aspectos del feminismo actual y, aunque cae en la tentación de esa oda propia de la sitcom clásica de la oda a la familia o al amor romántico, trata estos temas de una forma muy inteligente.

No desterremos del todo a esas risas enlatadas que nos han acompañado tantas veces a la hora de la siesta, pues quizá más cerca de lo que pensamos estará la nueva sitcom de la próxima década.