'La viuda', Isabelle Huppert se gusta de psicópata

A Isabelle Huppert ya le escriben papeles a medida, ha llegado a ese momento en el que los directores la ven como una musa.Tras el exitoso viaje internacional de ‘Elle’, de Paul Verhoeven, por el que estuvo nominada al Oscar, es ahora Neil Jordan quien le regala una villana perversa.

La intérprete da vida una viuda de origen europeo que entabla una extraña amistad con una encantadora joven que se acaba de mudar a Manhattan. Chloe Grace Moretz interpreta a esa chica marcada por la muerte de su madre que encuentra compañía en Greta, título original, una señora culta y refinada solo en apariencia. Esta relación pornto se convierte en un cuento macabro donde Huppert disfruta como psicópata. "Sí, no tenía ningun problema con el hecho de que fuera un personaje malvado, una psicópata, al contrario de otros personajes que he hecho anteriormente. En este caso es una exploración de un caso de locura insana, es una persona obsesionada, atraída por la fatalidad del pasado, es una persona que vive en esa gran soledad. Relamente no puede soportarlo. También es una persona despiadada en un Nueva York con esa sensación de personas desplazadas y procedentes de cualquier parte del mundo. Ella lleva esta incertidumbre sobre sí misma, si es húngara, francésa, no sabe quién es, no hay nada que la pueda salvar", cuenta la actriz.

Neil Jordan filma la historia de una obsesión en un thriller juguetón con mucho poso que funciona mejor como comedia femenina. Al director de Juego de Lágrimas o o El fin del romance le interesaba retratar la soledad y las heridas de dos mujeres devoradas por una ciudad, Nueva York. "El personaje de Getra podría venir de los bosques del norte de Europa, como Hansel y Gretel, ese carácter extraño, ya entiendes. Pero estaba más intrigado por cómo Brooklyn y Manhattan son un rincón para los europeos, conoces a inmigrantes, y toda la cultura que los arrastró a unos y a otros a una pequeña habitación. No sé si tiene sentido por completo pero puedo imaginar la soledad del personaje en esta ciudad, porque no hay nada más alineante que estar solo entre 10 millones de personas", explica el realizador.

Isabelle Huppert se gusta, se autoparodia y juega con la música en un personaje neurótico y desquiciado que te atrapa... La cinta tiene aroma noventero, esos thrilles obsesivos que aquí Jordan actualiza con dos mujeres protagonistas y sin motivación sexual. "Hay ejemplos en la historia del cine, películas que cuentan cómo alguien está dispuesto a bloquear a otra persona, tienes Misery, El coleccionista, todas estas grandes películas y esta historia lo aborda de una forma completamente diferente aunque esté en la línea de este tipo de fantasias", remata la intérprete.

Llena de giros y embrollos, Jordan mantiene el pulso, maneja el suspense y dosifica los momentos inquietantes solo para que se luzca la actriz francesa.