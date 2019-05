Si alguien piensa que hemos sido capaces de escribir el título lo lleva mal. La era moderna, la digital, ha inventado una de las cosas más útiles del mundo: el corta y pega. En este episodio pasan muchas cosas: dicen que la hipopotomonstrosesquipedaliofobia (vuelve a ser un corta y pega) es la fobia a las palabras largas pero es un dato no contrastado, que la población masculina se divide en dos, que la sobrasada si no es ibérica es mal y sobre todo, que no es tan fácil comprar una pregunta del Nadie Sabe Nada autografiada por Andreu Buenafuente y Berto Romero.

