“África es rotunda, inmensa y categórica. Tiene todos los contrastes, la belleza y la pobreza”, así describe la doctora Carmen Hernández el continente más pobre del mundo al que ha llevado su trabajo con el proyecto “cirugía en Turkana”.

Turkana, cuenta, es un sitio inhóspito al principio, las condiciones climáticas son muy duras, con temperaturas extremas, una enorme sequía y poca vegetación. Es una región del norte de Kenia, haciendo frontera con los países más pobres de la Tierra: Somalia, Etiopía y Sudán. Es allí donde hace 15 años comenzó el proyecto de cooperación que Hernández dirige desde 2007.

“Cirugía en Turkana” se ha acabado metiendo en el sistema sanitario de la zona. En una zona en la que no existe una red de carreteras, explica la doctora, “todo el que quiere acercarse a un dispensario de salud tiene que caminar. Muchas veces esto es imposible y además la sanidad no es gratuita.” Los pocos que logran llegar al hospital muchas veces encuentran que no hay un médico que les atienda, asegura.

Ahora la iniciativa que lanzaron en 2004 cuatro cirujanos generales del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha recibido el Premio al Mejor Proyecto en los Premios Sociales de la Fundación Mapfre por su Impacto Social. Una iniciativa que surgió fruto del azar, según recuerda Hernández, cuando “unas compañeras oftalmólogas que estaban allí en 2003 nos alertaron de que en Turkana no había médicos especialistas. Fuimos la primera vez y seguimos”.

Tras años de intervenciones en África, todavía le cuesta comprender dónde están trabajando. “No es impactante ver la muerte, porque lo vemos a diario. Es impactante ver la indignidad con la que ciertos seres humanos viven, la falta de recursos”. A pesar de eso, viven y siguen adelante, “esa es la primera lección que aprendes, la resistencia que tiene esta gente, lo felices que son y la dureza con la que viven su día a día”, cuenta Hernández.

“No tener recursos no significa nada. Es pobre el que no puede cumplir sus sueños, pero te das cuenta de que realmente los sueños son los mismos aquí y allí”, asegura la doctora, por eso su ilusión sigue intacta tras tantos años de trabajo. Hernández es Doctora en Medicina y Cirugía, y especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. El equipo que dirige lo compone un 95% de mujeres.

“Cirugía en Turkana” ha crecido hasta llegar a la Universidad Complutense, donde enseñan casos reales de proyectos de cooperación. Julia Marín y Natalia Casanuevas son alumnas de la asignatura optativa de Medicina Sin Fronteras, Cirugía en Cooperación Sanitaria Internacional. Natalia destaca que reciben ejemplos de profesionales y les dan “esperanza de poder formar parte de alguno de esos proyectos”.

En una profesión dedicada a las personas, Julia valora que se imparta una asignatura que te abra la puerta a la realidad de otras personas. Carmen cree que la cooperación es algo inherente a la medicina. Ambas alumnas de medicina han podido viajar a Turkana. Recuerdan a su entrada al hospital “los olores, el calor, el movimiento de personas con una mirada que buscaba en ti la salvación”.

Las cirugías que practican en Turkana son cada vez más complejas, y con un mayor porcentaje de ellas pediátricas. La población tiene una esperanza media de vida de 55 años y no suelen necesitar tratamientos como los que tenemos aquí, sino que padecen hernias o prolapsos uterinos debidos a tantos partos, explica Hernández. Pero esos problemas “les imposibilitan tener una vida normal. Una hernia en una persona que tiene que caminar todos los días 12 kilómetros de ida y de vuelta con un bidón es tremendamente invalidante”.

Este equipo de cirujanos logra cambiar la vida de decenas de personas con pequeñas intervenciones. Hacen alrededor de 25 cirujías al día. “Un niño con un labio leporino, por ejemplo, que en su cultura es una persona maldita, cuando le operamos y le recuperas y dibujas una bonita sonrisa otra vez en su cara, es un niño que se integra otra vez en su sociedad y es maravilloso”, sostiene la doctora.

El grupo Los Secretos colabora con ellos hace años, dando conciertos en su beneficio. Su tema “A tu lado” se ha convertido casi en un himno para Turkana.

África, “la gran esperanza”

Dos de los periodistas españoles que mejor conocen África nos han acompañado para celebrar el día del continente. Nuestro compañero de la Cadena SER Nico Castellanos y el periodista especializado en África José Naranjo llevan años recorriendo los países africanos.

Nico describe África como “la maravilla, el futuro, la diversidad… África tiene vida para alimentar al resto de continentes envejecidos”. Desde 2014 el continente representa “los movimientos sociales más emergentes y más interesantes del mundo” y que han derrocado dictadores o acabado con gobiernos antidemocráticos, recuerda, por eso cree que África es “la gran esperanza”.

Pepe Naranjo nos saluda desde Dakar, donde lleva instalado desde 2011, después de haber sido galardonado con el I Premio Saliou Traoré de Periodismo en español que entregan Efe y Casa África precisamente por su retrato de la vida en el continente. Pepe cree que la vida en África es “dinamismo, cultura, música, artes escénicas, literatura…” Su trabajo se ha centrado en mostrar lo cotidiano, “desde la mujer que hace las brochetas en la esquina hasta el costurero, los medios de transporte o el deporte”, nos cuenta, porque en África “se vive mucho en la calle”.

“África es mucho más que guerra y conflictos”, subraya Nico, y por eso es de gran valor el trabajo de Pepe, que pone el foco en la vida cotidiana evitando los estereotipos y prejuicios sobre el continente. Nico cree que “por fin” la mirada sobre África está cambiando.