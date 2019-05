Vecinos que no pueden votar y las misas franquistas que no quieren que veas

Clemente Bernald ha sido condenado, en firme, a un año de prisión, a pagar más de 5.000 euros de multa y costes judiciales, por intentar filmar un documental. "A sus muertos" quería reflexionar sobre el uso, y encaje urbano, del segundo monumento más grande de exaltación a los caídos del bando franquista. El Monumento a los Caídos en Pamplona que hasta hace poco acogía los cuerpos de los generales golpistas Mola y Sanjurjo. Clemente Bernald, junto con Carolina Martínez, pretendían con este trabajo documental hacer reflexionar y denunciar que algo así esté pasando en España. Y que se celebren allí misas el 19 de casa mes, conmemorando el 19 de julio de 1936 "día en el que se produjo el alzamiento en Pamplona" según nos recordaba Bernald. El Juzgado Penal nº3 de Pamplona, el pasado 7 de mayo, declaró firme la sentencia, que además de la multa, el año de prisión, le condena a pagar una indemnización por "daños morales" a uno de los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz que son los que organizan estas misas conmemorativas, que podrían ser de exhaltación franquista. Un grupo de ciudadanos ha abierto una causa en goteo.org para ayudarles a afrontar la multa y la sentencia. Clemente Bernald considera que esta sentencia está en sintonía con otras que estamos conociendo estos días, como la que condenaba a una anciana en el pueblo navarro de Yesa por difamar al actual alcalde descendiente del alcalde franquista de la época en la que fusilaron a su padre.

Vecinos sin derecho a voto

El derecho a voto en España está ligado a la condición de ciudadanía, y esta condición va ligada a la nacionalidad. Hay miles de ciudadanos con el expediente de petición de nacionalidad paralizado durante años, o que todavía no han solicitado, que no pueden votar. Muchos llevan décadas, o toda su vida, viviendo en España. Hacen su vida aquí, pero no pueden votar. Ni tampoco presentarse a las elecciones. Se calcula que entre el 13 y el 15% de los ciudadanos que conviven en nuestras ciudades no va a poder votar. Y nunca lo han hecho. Hemos escuchado a Carmen Juáres, que vive, trabaja y estudia desde hace 14 años en Barcelona y es coordinadora de Mujeres Migrantes Diversas. Y con Ahmed Nasser El Alaoui, que acaba de cumplir los 18 pero no podrá votar. Estudia 2º de bachillerato, milita en un partido y junto a su amiga Safia El Adaam impulsan la plataforma Votar Es Un Derecho. Ambos se sienten "ciudadanos de segunda" Carmen dice "si pago mis impuestos, unas tasas universitarias desorbitadas que me hace pagar 200 euros cada mes, tengo que poder elegir al alcalde y las políticas municipales" mientras que Ahmed, a pesar de su militancia desconfía en que los políticos se encarguen de solventar esta injusticia "somos invisibles para ellos porque si no votas, no cuentas", tan solo desde el activismo se puede visibilizar y denunciar esta injusticia.

El Catedrático en Filosofía del Derecho, ex presidente de CEAR y ahora senador, Javier de Lucas, apuesta por reformar la Constitución "cuando se hizo en el 78 nadie pensaba en la inmigración, en el 78 lo único que tenía en mente la gente era la emigración".