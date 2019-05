Afinidades y líneas rojas de los partidos tras las elecciones del 26-M: quién veta a quién a la hora de formar gobiernos / ()

Escucha el tramo completo

Han acabado las campañas. Ahora, desde el gobierno de España a los gobiernos autonómicos y municipales, todo está por negociar. "Yo entiendo la premura y entiendo que 12 horas después de las elecciones todo el mundo quiera saber cómo van a estar configurados los gobiernos de toda España. Somos conscientes de que somos una figura clave. Pero también entiendo que la gente quiere que los gobiernos se formen de la mejor manera posible", ha asegurado este lunes Inés Arrimadas.

A Ciudadanos, de pronto, se le ha caído del vocabulario la palabra veto. Ya no hay cordón sanitario al PSOE. ¿Quiere decir que lo han levantado? Quiere decir que, por lo que sea, no lo nombran. Eso fue lo que pidió anoche Pedro Sánchez y en lo que insistían en Ferraz. "Es hora de que se levante el cordón sanitario al partido socialista para apartar a la ultraderecha", decía ayer el presidente del Gobierno en funciones.

El PSOE ganó las elecciones pero le duele Madrid, aunque no dé nada por cerrado. Este lunes, que ya estaban claros los resultados, algunos se han agarrado al y si, como si fueran posibles pequeñas ventanas de esperanza, que es la palabra que trataba de construir Pablo Casado. "Ha empezado la remontada a la que hacíamos referencia. Incluso podemos decir que hoy empieza todo. Ahora tenemos que incrementar ese apoyo electoral para no solo liderar la oposición sino liberal España desde la oposición. En definitiva, no solo ser oposición al Gobierno, sino volver al Gobierno cuanto antes", ha apuntado el líder popular.

Pablo Iglesias, que no habló ayer, ha comparecido esta mañana en la sede del partido. La palabra por la que más le han preguntado era la autocrítica. Por eso y por cómo los resultados de anoche condicionan su negociación para entrar en un gobierno. De eso hablaba Iglesias y también Ábalos antes de que nadie le preguntara. "Tenemos que ser conscientes de lo que pesamos y tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y en el que podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde", decía Iglesias. "Todos los partidos debemos entender cuál ha sido la decisión de los ciudadanos. Ser realistas y humildes a la hora de valorar dónde nos han situado a cada uno", apuntaba después el ministro Ábalos.

Han pasado las elecciones, así que es el momento de hablar de alianzas:

¿Ha levantado Ciudadanos el cordón sanitario al PSOE sobre el que ha construido su discurso en estas dos últimas campañas?

Es difícil responder a esa pregunta porque la dirección de Ciudadanos siguen diciendo que el único veto de la formación fue a Pedro Sánchez, un veto que mantienen, y otra cosa es las comunidades autónomas. Lo que sí está claro es que a día de hoy la ejecutiva de Ciudadanos, que podría haberlo hecho, no ha puesto ningún cordón sanitario al PSOE. No se ha tomado ninguna decisión en ningún territorio como se hizo con Sánchez.

En la reunión del comité ejecutivo no se ha hablado de ningún caso concreto de ninguna comunidad autónoma ni se ha adelantado el posicionamiento del partido. Solo se ha constituido un Comité Nacional de Negociación de Gobierno. Ese comité está dirigido por José Manuel Villegas y va a analizar, caso por caso, donde están Aragón y Castilla y León, los territorios más claros donde Ciudadanos podría pactar con el PSOE para formar gobiernos.

Fuentes de la ejecutiva naranja aseguran que la situación del PSOE en otras comunidades no tiene nada que ver con el de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que sí está vetado desde antes de la campaña electoral. Es decir, que podría haber conversaciones con el PSOE pero solo en algunos territorios concretos.

¿Qué importancia tiene este comité de pactos? ¿Qué dicen en Ciudadanos: lo hacen para corregir el cordón sanitario al PSOE o para poder decir que ellos pactan a un lado y a otro?

De momento, lo que Ciudadanos hace es ordenar el caudal de geometrías variables que se les ha presentado desde anoche, cuando conocimos los resultados, porque además de los pactos para las comunidades autónomas también tendrán que gestionar los pactos de ayuntamientos, ya que sus escaños son claves en más de una veintena de capitales de provincias. Así que se crea este grupo de trabajo para ver qué es lo más adecuado, si pactar con el PSOE, con el PP, con Vox o con partidos más locales. El comité se reúne este martes para empezar con un mapa de puntos calientes donde Ciudadanos tendrá que girar la llave hacia la derecha o hacia la izquierda.

También Ferraz ha designado esta tarde un equivalente a este comité de pactos... ¿qué estrategia tiene el PSOE? Porque hablan de Podemos como el socio preferente pero se cuidan de no cerrar ninguna puerta.

Son socios preferentes para la gobernabilidad de España y allí donde la izquierda suma, pero el PSOE ha ganado en comunidades en las que los números no dan con Podemos y PP, Cs y Vox pueden apearle del poder. Esto pasa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en Murcia o en Aragón. En la Comunidad de Madrid PSOE y Cs no suman solos, pero sí hay mayoría de socialistas y naranjas en los otros tres territorios y en un gran número de alcaldías. De ahí el mensaje de Ábalos a Rivera: "Que no insufle aire a Vox en la instituciones, que no sea la llave para dar poder a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos. Los españoles han pinchado la burbuja de la extrema derecha. No sería comprensible que un partido que se dice liberal les de este aire", ha apuntado.

Ábalos ha insistido en que el PSOE dará la pelea en todos los sitios y que no renuncia a nada. Sobre la opción de devolver ese apoyo de Ciudadanos le han preguntado en Ferraz. Concretamente por Begoña Villacís en la alcaldía de Madrid. "Primero haría falta la no concurrencia del PP. Primero despejemos las hipotecas y luego ya nos metemos en operaciones libres de cargas. Si aparece libre de hipotecas siempre es mejor entenderse", ha dicho. Todo cambia para el PSOE si el PP no está de por medio.

Es que a la vez se tiene que negociar el Gobierno: ¿son hoy en el PSOE menos partidarios de un gobierno de coalición?

Ábalos ha remitido a la posición que Sánchez ha defendido antes y después del 28-A: un gobierno monocolor. Ha insistido además en la incorporación de independientes progresistas. Hay fuentes dentro Ferraz que piensan que algunos de los perfiles en distintos niveles dentro de la administración pueden ser negociados con Podemos, pero ni la dirección federal ni el gobierno se muestran favorables a que nombres como Pablo Iglesias, Irene Montero u otros cargos de Podemos entren en el gobierno, aunque la negociación no ha comenzado.

La caída en Podemos ha sorprendido al partido. Hemos oído a Iglesias hablar del gobierno de coalición pero, por ejemplo, ya no dice lo que dijo el viernes, que sería de sentido común que él fuese ministro.

Iglesias hablada en todo momento de gobierno de coalición, pero a la vez daba a entender que había que entender que la presencia iba a ser discreta. "Mi cargo está siempre a disposición de las bases si estas lo solicitan, pero creo que ahora mi obligación es liderar las negociaciones", ha dicho Pablo Iglesias. "No vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría pedir a la práctica si tuviéramos más peso electoral. Tenemos que ser conscientes de lo que pesamos y tratar ayudar a construir un gobierno de coalición". Iglesias ha moderado el tono, pero no ha renunciado a su aspiración. Por tanto, el primer asunto son las negociaciones que ahora empiezan y aquellos partidos que pueden negociar con el PSOE.

Otro asunto es quién piensa negociar con Vox. El que será portavoz del partido ultra en el Congreso, Espinosa de los Monteros, advertía esta mañana en 'Hoy por hoy' que no serán tan generosos como lo fueron, eso decía él, en Andalucía. "Esta vez va a ser distinto. Ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política, pero esta vez las cosas van a ser distintas. Vox merece respeto y en proporción a nuestra presencia, así será la representación", decía Espinosa de los Montero.

¿Se cierre Rivera a pactar con la extrema derecha?

Desde la dirección se cuidan mucho en decir que ellos no pactan con el partido de Abascal. Insisten una y otra vez en que ellos no pactaron con Vox en Andalucía. Ellos siguen pensando que en Andalucía no hay un pacto con Vox. Ahora la situación cambia, hay sobre la mesa muchas Andalucía y, desde el comité, tendrá que salir un criterio. De momento, no hay ningún cordón a Vox. Las puertas están abiertas.

Aviso a Rivera por si pacta con la extrema derecha. Aviso de Valls, que logró seis concejales en Barcelona. "Aquí el problema no era Vox, era el nacionalismo, pero para el resto de España una cosa que quede clara: cualquier alianza con Vox sería para mí una traición al partido", aseguraba el político francés.

¿Y Casado? ¿Está dispuesto a pactar con Vox?

En realidad no le queda otra si pretende gobernar en alguno de los territorios en los que sin los de Abascal la suma no da. Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid. De ahí una vez más el cambio de tono de Casado tras la debacle de las generales no dudó en hablar de Vox como la extrema derecha. Hoy esta era su definición. "Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y eso no es una calificación peyorativa", apuntaba este lunes.

El líder del PP insiste en exportar el modelo andaluz y, de hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le recordaba esta mañana un principio básico con el que afrontar la negociación con Vox. "El PP tiene que mirarse a sí mismo y no perder su personalidad, ¿y cuál es? Un partido de centro derecha", ha recordado.

Y como siempre, el gallego Núñez Feijoo claro y contundente no oculta que los de Abascal no le hacen ninguna gracia. "De una de las cosas que estoy más satisfecho en Galicia es que Vox ha sido un partido absolutamente testimonial", ha retierado. Decía lo mismo el presidente gallego de Ciudadanos. De momento ya se ha constituido un equipo negociador en la calle Génova. Lo encabezan, como pasó en Andalucía, Teodoro García Egea y Javier Maroto, y se une la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán.

Los barones dicen que si el PP ha evitado la debacle es por el supuesto giro al centro y ahora es Casado quien niega que haya dado ese volantazo.

Es un auténtico tira y afloja entre los líderes regionales y Casado. Tras las generales los barones les pidieron un cambio de rumbo, alejarse de Vox y volver al centro y hoy creen que ese cambio de estrategia ha dado sus frutos.

Sin embargo, Casado lo niega. Ni giros ni bandazos, la sintonía ha sido siempre la misma. "Creo que el partido ha tocado con una misma partitura. He intentado ser un director de orquesta que ha dado pie a los solistas y niego la mayor, el PP sigue donde ha estado siempre", ha sentenciado Casado.