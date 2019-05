Villacís invita a Hernández a apoyar a Ciudadanos en la alcaldía de Madrid

"Yo no le he hecho cordón sanitario al PSOE. Durante la campaña me preguntaron si yo vetaba al PSOE y dije que no. De hecho, sigue abierta la puerta. Es decir, Pepu Hernández podría apoyar otro gobierno que no fuera el de Carmena. Sigo abriéndole la puerta", ha explicado la concejal electa de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís esta mañana en 'Hoy por hoy'.

A la petición del líder socialista Pedro Sánchez a los líderes de los partidos de hacer un cordón sanitario a Vox, el partido de ultraderecha, Villacís afirma no sentirse aludida. Sobre la comunidad de Madrid, Villacís ha explicado que tendrán que negociar con Díaz Ayuso (PP). La candidata ha explicado que se siente satisfecha porque "todos han bajado menos Ciudadanos que ha subido".

"No recuerdo una noche electoral de las últimas que el resultado haya sido agridulce. Todo lo contrario. Las cosas se van cosiendo poco a poco. Hay gente que tiene mucha prisa, mucha ansia; y eso se acaba pagando en las urnas. Lo hemos visto con Podemos que apuestan por crecimientos corto plazo pero eso hace que no sean proyectos que dure", ha dicho.