Un alcalde de 19 años y una concejala de 95

Juan del Canto ha conseguido la mayoría de los votos de su pueblo y se convertirá en alcalde de la localidad zamorana de Villalazán (Zamora) a los 19 años de edad. Ha logrado, además, sacar del consistorio a la actual alcaldesa que llevaba 32 años en el poder.

De momento retrasa una de sus promesas electorales, que consistía en reabrir la tienda de comestibles del pueblo: "Ahora mismo no me planteo ponerme a eso. En los pueblos pequeños cuando hay elecciones se hacen bandos. Y lo principal es juntar los dos bandos de nuevo, juntarnos con la antigua corporación (...) y volver a la normalidad que no hay". Del Canto señala, eso sí, que en la noche del domingo recibió la felicitación de sus contrincantes.

En La Ventana hemos hablado también con María Del Rosario Testa, que con 95 años y al frente de "Abuelas por Patones" ha conseguido entrar en el Ayuntamiento de Patones de Arriba, en Madrid, convirtiéndose en la tercera fuerza política del consistorio. "Como tengo ahora muchos días libres y muchas mañanas tomando el sol y hablando con las vecinas pues hemos decidido... ¡A ver si nos oye alguien y a ver si así saben que estamos aquí!".

En Patones de Arriba, María Del Rosario Testa cree que lo primordial es instalar un parking "porque esto es imposible". Explica que los sábados se pueden juntar hasta 500 turistas en la localidad y hay muchos problemas y "enfados" por la dificultad de encontrar aparcamiento. "Vas a venir un día a pasarlo bien y te vas a ir amargado; si no te has enfadado con un coche que ha querido a aparcar a la vez que tú, que te ha tropezado, que tú has venido antes, que el otro ha venido antes que tú, que el puesto es de ellos... Y así empiezan las broncas", cuenta Testa convencida de que el problema tiene solución en la que –asegura- lleva tres años trabajando.