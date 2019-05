Manu Carreño: Hay jugadores en el Barça que este año 'no se mojan' a favor de Griezmann

Lo sucedido el pasado verano entre el Barcelona y Antoine Griezmann ha propiciado que el vestuario azulgrana no sea tan explícito públicamente de cara al fichaje del francés.

Manu Carreño ofreció su punto de vista y su opinión de la situación en El Larguero. "No sé si está dividido el vestuario del Barcelona respecto al asunto Griezmann, lo que sí sé es que hay jugadores que el año pasado había jugadores a los que no le importaba 'mojarse' públicamente a favor de Griezmann, como por ejemplo Messi, y que este segundo año, se tapan".

Y es que ya nadie quiere poner la "mano en el fuego" por el fichaje del galo. "Ahora dicen "perdona, yo ya no me mojo más. Porque esto es de hombres, no de niños". Y si voy a decir otra vez que Griezmann es un gran jugador y luego haces otro vídeo diciendo que te vas al Bayern... pues por eso ahora la plantilla está mucho más tapada de lo que estuvieron hace un verano".