Llorente: "¿Si prefiero una final contra el Barça? No, no quería volverles a ver"

Fernando Llorente, jugador del Tottenham, pasó por El Larguero para explicar cómo afronta la final de la Champions Leaguer contra el Liverpool. El delantero afirmó que, a pesar del buen momento del Liverpool, no preferiría haberse enfrentado al Barça.

"¿Una final contra el Barça? Yo no lo hubiese preferido. He tenido la mala suerte de enfrentarme a ellos en unas cuantas finales, he perdido cinco. No quería volverles a ver. Hubiese sido bonito en plan revancha. Pero si es así es por alguna razón. Vamos a tener muchas opciones", explicó.

Cuando le preguntaron por las diferencias con la final de 2015 contra el Barça, Llorente dijo que "en aquel momento sabíamos que nos enfrentábamos ante un Barça poderosísimo. Creíamos en nosotros pero sabíamos que iba a ser difícil".

Sobre el gol que metió ante el Manchester City y les dio el pase a la final en los últimos minutos de la eliminatoria, Llorente dijo que "el fútbol tiene cosas curiosas", "Prácticamente en una temporada en la que no participaba mucho, una temporada complicada por cosas del fútbol, pero hay que estar siempre preparado para cuando se presenta la oportunidad", explicó.

"Es uno de los goles más especiales de mi vida", explicó. "Sí, he visto el gol más veces. Al final son emociones muy bonitas y es bueno recordarlas. Sentir lo de aquel momento. Sigo soñando con que vuelva a pasar algo tan bonito", añadió.

"¿Harry Kane? Estamos todos entrenando duro"

"Es impresionante el dominio inglés en competiciones europeas, y eso que el campeón de la Premier no está", explicó. "¿Favorito en la Champions? Y diría que no hay favoritos". "Puede ser que desde fuera la gente se piense que el Liverpool es algo más favorito, pero incluso eso nos puede hacer un favor, jugar con menos presión. Si somos capaces de centrarnos en nosotros, podemos con todos: lo hemos demostrado con el City. Para mí es el mejor equipo de Europa", explicó.

Sobre Harry Kane, que podría estar recuperado de su lesión de cara a la final, Llorente dijo que "estamos todos entrenando muy duro. El feeling que ha habido ha sido increíble, eso nos hace estar tranquilos y confiados. Si hacemos eso no tengo ninguna duda de que nos llevaremos la victoria.".

En lo referente a qué hará la próxima temporada, Llorente dijo que "de momento no tengo nada para la temporada que viene. Tampoco es que pueda cambiar algo. En función de lo que pase, iré viendo las opciones que tengo. Ahora lo único que me importa es la final del sábado, el resto me da igual".