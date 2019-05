Rubiales, sobre Luis Enrique: "Estará con la Selección cuando tenga que estar, tiene todo el respaldo de la Federación"

Luis Rubiales fue nombrado vicepresidente de la UEFA este miércoles. El presidente de la RFEF pasó por El Larguero para explicar cómo afronta el nuevo puesto y respecto al seleccionador, Luis Enrique, dijo que "no se baraja ninguna otra opción".

"¿Luis Enrique? Estará con la Selección cuando tenga que estar. Él tiene todo el respaldo de la RFEF, es nuestro seleccionador pero hay cosas que están por encima del fútbol. No se baraja ninguna otra opción, ninguna".

Respecto a la 'Operación Oikos', por la que se investiga a varios jugadores de Primera y Segunda por presuntamente amañar partidos, Rubiales dijo que "primero, la presunción de inocencia". "Máxima colaboración con la policía. Cuando nos enteramos, directamente lo trasladamos a la policía y tuvimos claro que había indicios. De estas cosas no hacemos declaraciones pero sí nuestro trabajo", explicó. "Nosotros tenemos nuestras propias alarmas, unas son compartidas con la liga y otras con UEFA. Pero en este caso la Liga no nos comunicó nada", añadió.

"El ojo de halcón no será incluido de cara a la próxima temporada"

El presidente de la Federación también habló de la nueva empresa propietaria de los derechos del VAR: Haw-eye (ojo de halcón). Mediapro, la antigua productora, ha comunicado que va a recurrir la decisión. "Se han podido presentar dos empresas y creemos que Mediapro no ha cumplido. Pero bueno, aunque hubiese cumplido, la puntuación no ha sido tan alta. Pero yo no estoy en el comité, que lo ha elegido ante notario", explicó.

Respecto a si el ojo de halcón va a ser incluido en la liga, Rubiales dijo que no "porque las implementaciones en los estadios tienen que surgir por parte de los clubes y la Liga". "El ojo de halcón no tiene un precio establecido, pero es caro. Si algún día se decide por parte de la liga, ayudaremos a que se implemente"