El biopic musical es un género que está de moda. El éxito en taquilla de ‘Bohemian Rhapsody’, la biografía de Queen, ha producido un efecto llamada. Ahora es Elton John el que celebra una película autorizada sobre su vida, en la que no se escatima en sexo y en drogas, a diferencia de la anterior. ‘Rocketman’ está protagonizada por Taron Edgerton, es un musical puro y duro y ha hecho bailar a los críticos de Cannes. Además de este subidón de música y baile, se estrena también la película española ‘La estrategia del pequinés’, con Kira Miró y Unax Ugalde. El cine chino tiene este mes un hueco importante en los cines, ahora llega Jia Zhang-Ke, el director más reconocido con ‘La ceniza es el blanco más puro’. En televisión llega ‘Good Omens’, la nueva serie fantástica de Amazon con un reparto de lujo

Rocketman (Dexter Fletcher)

Después del éxito taquillero y en la temporada de premios de Bohemian Rapsody,había mucha expectación por ver qué tendría de nuevo otro biopic de un músico que, como Freddy Mercury, ha tocado las drogas, el alcohol y las orgías. Lo cierto es que todo es diferente en Rocketman y bastante mejor. A la cinta sobre Queen la mataba el querer abordar a todos los públicos, con lo que se suprimía las escenas más locas y polémicas de la vida de Mercury. Era un biopic hecho a medida por el resto de la banda y eso hacía que no hubiera una mirada, tan solo las canciones de la banda.

ROCKETMAN Duración 121 minutos Dirección Dexter Fletcher Guión Lee Hall Reparto Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit Connor

En el caso de Elton John, la manera desinhibida en la que se comporta el cantante y la libertad de los creadores han sido clave para hacer una película que no blanquea al personaje. "Nuestro primer objetivo era contar una historia que fuera una celebración, pero sin convertir en dios a Elton John, sin convertirle en alguien perfecto. Queríamos mostrar a un ser humano, con todos sus planos y niveles. Hemos tenido a gente muy valiente para conseguir esta historia. Elton estaba de acuerdo con contar la historia de esta manera", confesaba el protagonista.

Sus demonios están en primer plano, también sus adicciones, su familia extravagante y sus discusiones furibundas con sus parejas, su mánager y su madre, una brillante Brayce Dallars Howard. Hay una mirada, hay respeto hacia el personaje y hay una diferencia de género y es que el director, Dexter Fletcher, -el mismo que terminó la película de Queen tras el despido Bryan Singer- la ha convertido en un vibrante musical. Esta apuesta por el género hace que el tiempo se pare, que se suspenda la literalidad de la vida del artista británico, además de aportar mucha mayor creatividad visual. Tenemos a un Elton John niño cantando en su barrio o al cantante que parece despertar del coma, después de un intento de suicidio, bailando en el hospital. "El musical te da unos momentos ficiticios o reales y los actores abren el corazón de la historia. Es como la ópera que hace que uno esté pegado a la silla", explicaba el director.

Paramount apuesta fuerte por esta historia que se estrena con calificación R por su contenido sexual y de consumo de drogas. Aún así la expectación es alta. La interpretación de Taron Edgerton es mucho más sobresaliente y trabajada que la del oscarizado Rami Malek, que no cantó una sola canción de Queen. El británico, que se dio a conocer por su papel de espía choni en Kingsman, canta y baila y se mete en la piel de Elton John sin prótesis. "Es una de las personas más creativas que he conocido, no tiene integridad y pasión. Me ha permitido adentrarme en su vida, mi novia y yo nos fuimos a pasar unos días con él antes del rodaje. Me ha permitido conocerle alejado de toda la pompa y ceremonia de su vida", decía el actor.

La corresponsal ( Matthew Heineman)

Basada en la vida de una de las reporteras de guerra más conocidas, Marie Colvin. La protagonista es la actriz Rosamund Pike, nominada al Globo de Oro por su papel en esta película, interpreta a la periodista, que cubrió los principales conflictos bélicos desde mediados de los años ochenta y que perdió un ojo tras la explosión de una granada. Asesinada en Siria en 2012, su imagen icónica con el parche la convirtió en un símbolo del periodismo que lucha contra la propaganda totalitaria y da voz a las víctimas.

LA CORRESPONSAL Duración 110 minutos Dirección Matthew Heineman Guión Arash Amel y Marie Brenner Reparto Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Jesuthasan Antonythasan, Pano Masti, Stanley Tucci

La ceniza es el blanco más puro ( Jia Zhang Ke)

Este mes de mayo han coincidido en la cartelera varias películas chinas. Unas de los realizadores millennials del país, como Hu Bo con An Elephant Sitting Still, cuyo director se suicidó al acabarla. También el veterano Zhang Yimou con Sombra. A ellos se suma Jia Zhang Ke, director de una generación intermedia y gran defensor del cine de autor en china, el mayor mercado cinematográfico del mundo. Estrena La ceniza es el blanco más puro, una mezcla de drama y cine negro que retrata los cambios producidos en su país en las últimas décadas

LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO Duración 135 minutos Dirección Jia Zhang Ke Guión Jia Zhang Ke Reparto Tao Zhao, Liao Fan, Xu Zheng, Casper Liang, Feng Xiaogang, Diao Yinan

La estrategia del pequinés (Elio Quiroga)

El estreno español de la semana muestra el lado oculto de un paraíso, el de las islas Canarias donde aparentemente nunca pasa nada extraño. Es la adaptación de la novela negra homónima escrita por Alexis Ravelo y la dirige Elio Quiroga. La protagoniza Unax Ugalde y Kira Miró, que interpreta a una prostituta a la que la edad le está dejando sin negocio y por ello se involucra en un robo.

LA ESTRATEGIA DEL PEQUINÉS Duración 97 minutos Dirección Elio Quiroga Guión David Muñoz, Elio Quiroga, Alexis Ravelo Reparto Unax Ugalde, Kira Miró, Enrique Alcides, Ismael Fritschi, Gonzalo Hernández, Jorge Bosch, Pep Jové

Clara y Claire (Safy Nebbou)

El director y actor francés presenta un drama que retrata a la sociedad virtual moderna con Juliette Binoche de protagonista. Presentada en la Berlinale, es una historia en la que se pone en cuestión el poder de las redes sociales y el sexismo cotidiano.

CLARA Y CLAIRE Duración 101 minutos Dirección Safy Nebbou Guión Safy Nebbou, Julie Peyr Reparto Juliette Binoche, Charles Berling, François Civil, Nicole García, Guillaume Gouix

John Wick 3 – Parabellum (Chad Stahelski)

Para los fans del cine de acción, una película sobresaliente de mamporrazos. El director Chad Stahelski retoma la historia de la segunda entrega, con esa secta que domina el mundo y cazarrecompensas persiguiendo a un John Wick excomulgado. Keanu Reeves disfruta en este neonoir con muchos toques de comedias que también cuenta con Halle Berry o Ian McShane.

JONH WICK 3: PARABELLUM Duración 130 minutos Dirección Chad Stahelski Guión Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins, Marc Abrams Reparto Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne