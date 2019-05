La policía municipal vuelve a parar a David Broncano: "Están más fuertes"

El pasado mes de abril, la policía municipal de Madrid multaba a David Broncano por circular en bicicleta con auriculares y por la acera. Todo ello para evitar llegar tarde a la grabación de La Vida Moderna, algo que inevitablemente acabó ocurriendo, tal y como explicaba posteriormente a la audiencia del programa: "Le dije que estaba llegando tarde a trabajar y el policía me dijo 'me suda la polla".

Un mes más tarde, la historia se repite. Durante el último programa de La Vida Moderna, y después de que Ignatius reconociera que había confundido al colaborador de Hoy por Hoy, Tom Kallene, con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, cuando ambos estaban en el baño, David Broncano ha revelado que ha vuelto a ser parado por la policía municipal.

"Me han parado dos policías municipales y están cuadrados"

"Hoy me ha parado la policía municipal, pero hoy no da para tantos chistes", ha explicado el presentador del programa. A continuación, Broncano ha dado a conocer que, en esta ocasión, los agentes tan solo le han advertido que no podía girar en una determinada calle ni hacer nada de lo que había hecho, ya que era ilegal.

Por lo tanto, en esta ocasión, Broncano se ha librado de la multa. No obstante, la anécdota continúa. Después de explicar este suceso con la policía municipal, el embajador de Orcera ha asegurado que estos agentes estaban mucho más fuertes que los que operaban durante el mandato de Manuela Carmena: "Me han parado dos policías municipales y están cuadrados".

"Todo lo cuqui ha cambiado"



Tras los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo, y después de que los votos obtenidos por Más Madrid no fueran los suficientes para que Manuela Carmena revalide su cargo al frente del Ayuntamiento de Madrid, el equipo formado por Broncano, Ignatius y Quequé ha valorado el futuro de la ciudad ante la posible llegada de Martínez-Almeida al consistorio.

Un futuro compuesto por policías mucho más fuertes, con frases de primo de Rivera que sustituyen a los versos de los pasos de peatones: "Todo lo cuqui ha cambiado". Por lo tanto, la que fuera policía de Madrid cede el testigo a un cuerpo "mucho más mazado" que velará por la seguridad de los madrileños a partir de ahora.