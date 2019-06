De él dicen que siempre fue un niño prodigio, el creador que redefine la telenovela del siglo XXI con un abanico de personajes anclados a la realidad de la calle. A sus 34 años, Manolo Caro ha construido un universo propio que le ha servido para fichar en exclusividad por Netflix. Millennial en ebullición creativa, con sus inseparables gafas de pasta y su bigote, derrocha pasión y compromiso por lo que hace. 'La casa de las flores' le ha dado reconocimiento mundial pero antes ya había parido éxitos como 'Perfectos desconocidos' o 'La vida inmoral de la pareja ideal'.

No pretende reinventar nada, pero sí tiene claro lo que hay que cambiar. La telenovela tiene que interesar a las nuevas generaciones y no solo a su abuela. Su fórmula: actualizarla con personajes reales y acercarla a la sociedad de hoy. Solo la concibe desde la diversidad, el empoderamiento femenino y la capacidad de abordar temas tabú. Actualmente trabaja en la segunda y tercera entrega de 'La casa de las flores' (con Celicilia Suárez, Paco y María León...), pero también tiene en marcha una miniserie, 'Alguien tiene que morir', situada en la España de 1950. Charlamos con él durante los premios Platino.

¿Cómo se siente un chico Netflix? ¿Por qué atarte a la plataforma? ¿Qué te da?

La palabra atar es muy fuerte. Netflix me ha dado una libertad absoluta para desarrollar los proyectos que he venido generando en mi cabeza y que, obviamente hay un diálogo, me dan libertad para tocar temas que a veces incomodan, que en otros medios no se podrían haber podido realizar… Esa es la oferta, lo primero que me llamó la atención para cerrar el acuerdo. También la exposición a nivel internacional que me ha dado Netflix, nunca lo había vivido en mi carrera, después de ‘La Casa de las flores’ hacer la gira por Latinoamérica, Europa, Asia… y que la serie sea tan bien recibida y mi nombre esté en boca del público.

¿Cuál es la clave para encontrar historias que conecten a todo el público iberoamericano?

Ahora el mundo ha cambiado y es un pañuelo. Hay que pensar globalmente, no hay que tenerle miedo a los temas, tener la mente muy abierta. Lo que puede significar en México, o lo que tenga resonancia, también lo puede tener de repente en Japón. Antes, como no existía este mundo del streaming, no lo mediamos así. Tenemos que estar comprometidos y ser muy cuidadosos con el contenido que generamos, pero también con la posibilidad de que una voz, o lo que tengamos que decir, llegue a todos lados. La libertad es el motor principal, lo que deben tener todos los proyectos es libertad.

¿Netflix puede ser una amenaza para los productores de contenidos locales?

Es muy raro que yo contesté a esta pregunta porque he decidido cerrar un contrato en exclusividad con ellos, pero nunca lo vi como amenaza cuando no había firmado. Yo era un productor, tengo mi empresa, y lo vemos como una alianza. Netflix es un vehículo, no nos pones una coartada a nosotros de los proyectos que hay que generar, simplemente es una ventana a otros países, para llegar de forma inmediata, es parte de la modernidad. Y el arte nunca debe estar peleado con la modernidad.

¿Cuál es tu objetivo, con esa libertad, en 'La casa de las flores'?

Mi compromiso es hablar de diversidad, hablar de empoderamiento, tener personajes femeninos que piensen, actúen y no estén solo a favor de lo que hacen los personajes masculinos. Eso pasa en muchos proyectos. Es uno de mis compromisos, darles visibilidad a temas tabús, desde enfermedades al mundo trans, temas que se han tocado siempre de manera muy sórdida. Si salía un personaje trans tenía que tener problemas psicológicos, con el alcohol o con las drogas… En ‘La casa de las flores’, el personaje más inteligente, más cuerdo y más exitoso es un trans. Eso es parte del compromiso.

¿Sientes que estás redefiniendo la telenevola?

Lo me más me encanta en este mundo del espectáculo y de generar contenidos es el melodrama. Es un género donde yo me siento muy cómodo, donde conozco mucho la telenovela que tanto éxito nos ha dado a nivel mundial. Me emociona pensar que estamos reinventando la telenovela. Lo que pasa con la telenovela tradicional es que se había quedado muy rezagada en los temas de actualidad, los temas que realmente atañen a la sociedad. Lo que hace ‘La casa de las flores’, lo que tiene en el ADN el proyecto, es ese melodrama de la telenovela pero con temas que a mi sobrino le puedan interesar, no solo a mi abuelita que prende la televisión todos los días a la misma hora.