Robinson: "Espero que los chicos del Tottenham vean esa medalla dentro de un tiempo con orgullo"

Michael Robinson presenció el pasado sábado en directo la sexta Champions de su Liverpool, sin duda un recuerdo muy especial para él y que compartió con Manu Carreño este lunes en El Larguero.

"Es la segunda vez que lo comento. La primera fue en Estambul, en la noche en que Dios decidió que el Liverpool tenía que ganar la Copa de Europa. Lo viví con la misma esperanza que viví cuando fuimos a ver a España ganar el Mundial. Sabía que ese equipo era el mejor del mundo, incluso cuando perdimos contra Suiza. No es que piense que el Liverpool sea el mejor equipo de Europa, pero después del batacazo de la temporada pasada...Klopp reforzó tremendamente bien el equipo", explica sobre el triunfo de los 'reds'.

En cuanto a su historia con el Liverpool, Michael reconoció que "escuché por primera vez el 'You'll never walk alone' con 8 años. Antes no había muchos partidos en la tele y mi padre me llevó a un partido, ahí decidí que quería ser futbolista. Ir a Anfield cada 15 días era como era como la Nochebuena cada 15 días. Te sentías miembro de un clan feliz que pregonaba su amor a los futbolistas".

Muchos se han alegrado del triunfo del Liverpool por Michael Robinson a lo que responde que "he recibido muchos mensajes de los cuales estoy tremendamente agradecido, pero se me queda eso de que no jugásemos demasiado bien, pero me alegro por Klopp. Viendo a los jugadores de los 'Spurs' subir a por la medalla de subcampeón y tener esa cara de perdedor como la tuvo el Liverpool el año pasado y la tuve yo también. Cuesta tiempo darse cuenta de que no lo eres, sino que eres un subcampeón. Espero que los chicos del Tottenham que han hecho vibrar a su gente, dentro de un tiempo miren esa medalla como un recuerdo no agrio, sino con orgullo porque han hecho algo realmente fantástico", sentenció el colaborador de la Cadena SER.

También tuvo un momento de recordar a José Antonio Reyes reconociendo que "todo el mundo estaba pensando en sus familias, sus queridos y ha sido realmente tráctico. Nadie se lo esperaba. Toda la afición del Wanda cuando se enteró de la noticia visualizó a José Antonio Reyes con una sonrisa en la boca y en sus momentos brillantes en el Arsenal", explicó.