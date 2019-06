Lígula, la banda 100% genuina

Escucha la entrevista completa

"La lígula es un apéndice membranoso ubicado en la línea que une la lámina, o limbo foliar". Esta es la primera definición que encuentras en Internet si buscas Lígula, pero tampoco hay que indagar demasiado para encontrar a la banda madrileña. Su nombre no va por ahí -viene de una calle de Madrid donde ellos se juntan para ensayar-, pero, inconscientemente, esta tesis de botánica viene como anillo al dedo para descubrir cómo es el grupo en el mundo indie.

Ese apéndice que no para de crecer es el mejor ejemplo para descubrir que Lígula no sigue las normas de las bandas que están naciendo en los últimos años. Su estilo se desvía de ese pop-punk que ahora triunfa, ellos se acercan mucho más al pop-folk y aires de cantautor. Los estribillos no van con ellos -"pensamos que importa más el concepto de toda una canción", revela Alejandro-

No se rigen por las 'nuevas' formas de escuchar la música -acaban de publicar un LP con catorce canciones- y... ¡son un septeto! "Hay una parte de ese lugar donde ensayamos, amigos del colegio... no hemos planteado tanto la estructura del grupo. Cuando han pasado los años hemos visto que seguíamos siendo siete", explica Nacho, vocalista que lidera Lígula junto a Alejandro, Borja, Diego, Carlos, Joan y Guzmán.

Lígula estrena el videoclip de 'Dos mil diecisiete' Fuego y Chinchetas estrenó en exclusiva el videoclip de una de las canciones del nuevo disco de Lígula, 'El aire antes del viento'

Canica es su carta de presentación donde se vislumbra una similitud con McEnroe y The New Raemon. Con Portugal y Gdansk se van de viaje. Y La casa naranja es su punto de reunión en la que estuvieron hace un par de semanas todos juntos: "es una casa familiar de esas que tienen raíces y te reconecta con una parte de ti que te recuerda un poco a la infancia, los veranos, a jugar, a ver el mundo de otra forma menos compleja. No hay que abusar del concepto pero en este disco sí que ha habido cositas de estas" (Nacho).

La gira de Estados Unidos "es algo que nos marcó mucho, siempre recordaremos. 2017 fue un año en el que cada uno a su manera tuvo un crecimiento personal". En Fuego y Chinchetas estrenamos el videoclip de Dos mil diecisiete donde plasmaron todo esto y "representa un poco el sentimiento que teníamos entonces", explica Alejandro. Además, no deben perderse la versión acústica de Las redes que Lígula nos brindó en la azotea de la Cadena SER.

"Para bien o para mal hacemos algo que es diferente, pero 100% es genuino, lo que nos sale de dentro", da la clave Alejandro. "Intentamos hacer de un defecto una virtud", añade Nacho. Lígula muestra su lado más bucólico (un ejemplo es Agarrotado) y te invita a coger el próximo tren para no perderte su presentación a lo grande en la Sala Shôko de Madrid el jueves 6 de junio.