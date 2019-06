Carvajal, sobre los fichajes del Madrid: "Ojalá venga toda la dinamita del mundo"

Dani Carvajal estuvo este martes en El Larguero con Manu Carreño mientras vive una nueva concentración de la Selección Española y habló sobre los posibles fichajes del Real Madrid en un mercado de verano que se presenta con muchos movimientos en el Santiago Bernabéu.

"Si finalmente llega (Hazard), que parece que es una opción viable, es un jugador de talla mundial. Nos puede aportar esa chispa, con galones, que de goles, asistencias y que seguro que nos puede aportar mucho y que nos ayude a conseguir los objetivos", explicaba Dani Carvajal sobre el posible fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid.

De Neymar y Mbappé dice que "me ha tocado sufrir más a Neymar. Es muy difícil de marcar. Tiene gol, pase, es muy completo. Los dos son muy buenos, pero hablo de Neymar porque es al que me ha tocado examinar más. Es indudable que Mbappé es un grandísimo jugador", reconoce sobre la incorporación de una de las perlas del PSG.

Además, aprovechó para pronunciarse sobre la denuncia por una presunta violación de Neymar: "Está claro que cualquier jugador que sea noticia por temas extradeportivos desfavorables no ayuda si quieres tener una carrera idílica".

También habló sobre el nuevo fichaje del Real Madrid, Luka Jovic: "Está demostrando que ha hecho una gran temporada. Es un gran 9, con gol. Que marque muchos goles y nos ayude", a lo que añade que "ojalá venga toda la dinamita del mundo, que la competencia sea alta, que tengamos buena plantilla y que compitamos por todo".

Carvajal reconoce que la competencia debería ser fundamental en una plantilla como la del Real Madrid: "dos jugadores por puesto al más nivel hacen que en el mes de marzo o abril estés compitiendo con todo. Si tienes jugadores de alta calidad y los exprimes, no tienen rival", admite.

En cuanto al capítulo de salidas, Carvajal reconoce la dificultad que tiene jugar un club como el Madrid: "No todo el mundo puede salir. Siempre se dice que hasta que no te echen no te vas, pero eso va con la personalidad de cada jugador. A mí me hace feliz jugar, y si veo que en un futuro no cuento con minutos o con la confianza del jugador lo buscaré en otro club porque creo que la carrera de un futbolista es demasiado corta para ello".