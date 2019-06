Candela Peña: "No soy de mirar atrás"

Hay actrices que no se dejan ver mucho... pero cuando lo hacen no pasan desapercibidas. Y ese es el caso de Candela Peña. Fue Manuela en la serie " Un mar de dudas". Después la vimos en películas como " Dias contados", "Todo sobre mi madre" , "Te doy mis ojos", "Una pistola en cada mano " o " Princesas" por el que recibió el Goya a la mejor actriz protagonista. Y desde este viernes, en Movistar, será Candela Montes, una jueza, recién aterrizada a la isla de Hierro.

Hemos hablado con Candela Peña de este proyecto, de cómo es esa mujer a la que da vida en 'Hierro': "Una mujer que ha cumplido los 40, que no está en el canon de belleza real. Y parte de la responsabilidad de aceptar este personaje es que ella es protagonista por ella y no por tener o salir de una relación amorosa"

Peña ha recordado también su infancia en Gavá, en Barcelona, casi como si fuera Cinema Paradiso: "Mis padres tenían el bar de al lado del cine teatro de mi pueblo. Y cuando molestaba en el bar mi madre me decía: 'Vete y dile al señor Ramón que te deje pasar', y desde las escaleras interpretaba las escenas de las películas que veía en la pantalla. En esas ultimas filas yo he hecho de todo y cuando tiraron el cine me dieron esas tres butacas que tengo en mi casa".

La actriz ha asegurado también que ha cambiado a la hora de aceptar proyectos, por ejemplo, los televisivos: "Es verdad que hace años yo vivía en mi mundo, pero mi amiga Isabel Coixtet me dijo: 'Candela, baja de tu mundo. Es mejor hacer películas malas que no hacerlas'. Y después, Carmen Maura me dijo: 'De las películas malas nadie se acuerda'".