Arrancamos con El Patillas quien relata el suplicio por el que ha pasado la atleta Caster Semenya para no tener que reducir sus niveles de testosterona. La Corte Suprema de Suiza ha fallado a su favor y no tendrá que someterse a la medicación para regular sus niveles. Es admitida como mujer con hiperestrogenismo, que es como lo han denominado. También nos contó que el Tribunal Supremo ha reconocido no existir obligación al sexo en el contrato marital, después de condenar a 10 años de prisión a un hombre que violó y agredió a su mujer en Málaga. “El matrimonio no supone, a día de hoy, sumisión de un cónyuge sobre otro”. De piedra nos quedamos cuando nos enteramos de que un británico de treinta y cinco años, después de sufrir un accidente de moto, tuvo como reacción una erección que le duró nueve días. Sí. Nueve días empalmado. Era tan incómodo y doloroso que los médicos del hospital que lo atendieron tuvieron que aplicarle un cateterismo para drenar aquello. Se trataba de un caso de priapismo, una dolencia que se caracteriza por que la sangre es incapaz de abandonar los cuerpos cavernosos. De ahí que no quedara otra que sajar (quirúrgicamente, seguro).





Paqui tiene espina bífida e hidrocefalia, está en una silla de ruedas, y reconoce tener una vida sexual plena. Las personas con diversidad funcional no suelen poder decir eso. La mayoría de las veces nadie presupone que, con su situación, puedan tener sexo. Y ella rompe moldes. Paqui nos contó cómo su relación de largo recorrido (10 años) se basa en el entendimiento. Ella tuvo que contruirse su propia vida sexual porque nadie parecía interesado en que la tuviera. “Me descubrí, me conocí primero yo, me exploré y aprendí que era lo que me daba placer para después contárselo a los que fueron mi pareja”. La relación se construye desde nuevos parámetros, pero como dice ella “también construyes diferente. Empiezas a descubrir nuevos placeres, nuevos gustos, nuevas apuestas que son solo tuyas”. Paqui ha diseñado su vida sexual asumiendo su situación y no quedándose paralizada por ella, a pesar de los inconvenientes que pueda tener. Su pareja, desde el primer día, sabe que Paqui tiene incontinencia urinaria y eso es lo más molesto para el sexo. Pero lo que hacen es prevenir antes de curar. Su sexualidad se planifica para que ella pueda aliviarse y no sentirse incómoda ante posibles pérdidas





Luis Endera se ha empeñado en rodar su primera película en un pueblo abandonado de la estepa del ártico ruso llamado Pyramiden. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Ana Milán, Fran Martínez, Alexander Romanovvskiy “Sasha”, Aurora Briz y María Rubio, más conocida como Miare. Miare es una youtuber con cientos de miles de seguidores que tuvo una relación sentimental con otro conocido youtuber, Dallas Rewiev. Desde que se supo que ella sería una de las participantes, la red se ha llenado de insultos machistas, de acusaciones de relaciones sexuales y de groseras y machistas actitudes. Luis, quien lleva años dedicándose al mundo del cine, jamás se ha visto en esta tesitura de ataques en la red acusándolo de sexo con las actrices. Y mucho menos con la viralidad y virulencia que ahora padece Miare nos contó cómo de complicado es para una chica intentar destacar en un mundo de influencer masculinos, que controlan el mercado y, parece, la mentalidad de todos sus usuarios que, sin problema, dilapidan a quien haga falta. El proyecto de Luis, además, necesita de la colaboración ajena, ya que a través de verkami intenta conseguir la financiación.





A colación de este tema, quisimos hablar con gente muy habituada a la red, a Youtube, para saber hasta qué punto se sienten condicionados por los últimos acontecimientos, después de que una mujer terminara suicidándose después de que se divulgara un vídeo de contenido sexual protagonizado por ella. Margarita y Raquel quisieron hablar del tema, ambas menores de treinta años. “En mi círculo más cercano, reconoció Margarita, estamos habituados a grabarnos y a que no se convierta en público, pero reconozco que me da mucho miedo pensar que pueda pasarme.” Es ella misma la que se coacciona y la que evita participar en grabaciones de ningún tipo, ante el temor de terminar inundando la red. Raquel confía absolutamente en su pareja, no cree que esto le pudiera pasar a ella. Ambas admitieron proteger su intimidad y consideran que la intimidad sexual debe ser una premisa sin fisuras.





Manuel de Lorenzo, periodista y escritor, acaba de publicar su primera novela, Todo lo demás era silencio, y como no tiene nada de sexo en ella, pero es un tipo con el que suelo hablar demasiado de este tema, lo convencí para que diera la cara. Reconoció que la vida sin sexo no tiene ningún sentido y lo considera hasta un baremo para saber la calidad existencial en la que te manejas. Nos contó que quizás la calidad del semen gallego, considerado el de mayor calidad de toda españa radique en los percebes. Pero eso lo dice porque se pone hasta las trancas de ellos. Y así consigue recordarnos la forma que tienen el bichejo, tan fálica. El percebe tiene el pene más largo del mundo, nos contó Manuel, porque lo estiran para llegar hasta las percebas y poder fecundarlas. A lo mejor de comer tanto percebe se les pone así de bueno. “ A lo mejor…” El azar y la importancia de este, es uno de los soportes sobre los que pivota la novela de Manuel (sin una sola frase de sexo más que ella (Lucía), lo mismo, aún folla una vez más con él (Julián) “una relación sexual posiblemente solo ocurra cuando el azar ha dejado que ocurra”. Lo cual nos dice que mejor no planificar tener un idilio con este señor. Porque cuanto más planificado o idealizado se tenga, menos probabilidades habrá de que suceda. Menos mal que nos permite manipular al azar, “siempre puedes fabricar un final”. Manuel no le da importancia a los dramas en la cama. Y eso que dijo haber tenido un montón de gatillazos, como a los 22 años, lo cual intentó que no le preocuparan demasiado. “Fueron unos meses raros; había comido pocos percebes”. Su novela es una novela sobre la pérdida, sobre el dolor y sobre el miedo. “El sexo habría sido demasiado contraste. No habría trasladado las emociones que quería transmitir en los lectores.” Admite que sexo en la calle ha tenido. Baños de bares y playas, que siempre le gustaron para eso. Y a quién no, MAnuel. Y a quién no.





Y me despedí oliendo a sexo…