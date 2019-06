"No dejar meter comida en los espectáculos es ilegal"

Esta semana se conoció la sanción de Consumo de Extremadura a unos cines por impedir a unos clientes que metieran palomitas compradas fuera. Facua apoyó esta iniciativa y también ha denunciado estos días a diferentes espectáculos musicales por impedir que dejen introducir comida, agua… Rubén Sánchez ha estado hoy en SER Consumidor y ha sido claro: “Según la Ley General de la Defensa de los Consumidores, es ilegal. No puede impedir la entrada con alimentos, bebidas, palomitas. La hostelería no es su actividad principal”. Ha invitado a los oyentes a denunciar los casos que conozcan. Hizo la misma petición de denunciar a los afectados de la compra de portátiles Dell que ofertaron por 30 euros y que no entregan ahora alegando que ha sido un error. “Contestaron a los clientes cuando reclamaban por los mismos, sin aclarar que era un error. Eso fue posterior”.

“La seguridad alimentaria es muy alta”

Aprovechando la celebración del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, por SER Consumidor han pasado Beatríz Robles, tecnóloga de los alimentos y dietista-nutricionista y con Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología

de los alimentos, colaboradores habituales en el programa. Y les hemos preguntado: ¿Está controlado de verdad todo lo que llega a las estanterías, a nuestras neveras? “El nivel de seguridad alimentaria en España y en Europa es muy alta” han coincidido los dos expertos. Han visto más problemas en “la manipulación posterior de algunos alimentos”. Ambos consideran también que muchas supuestas alarmas se deben a muchas informaciones inexactas (bulos) que se divulgan a través de las redes. Sobre las nuevas noticias hablando de supuestos beneficios del café, Robles ha dicho: ”Pediría que seamos prudentes con los datos. Todavía”.

Analizamos el estudio de protectores solares infantiles “engañosos”

“Que nuestros análisis, realizados por diferentes asociaciones de consumidores de Europa, digan aquí marcas y la industria que no son rigurosos es absolutamente falso. Me gustaría que la asociación del sector, que ha descalificado estos informes, fuera tan exigente con los datos que usan las marcas para su publicidad como lo son con nuestros datos”. Así de rotundo se ha mostrado hoy Enrique García, portavoz de OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, cuando le hemos preguntado por las acusaciones de la marca ISDIN y Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, de falta de rigor en el estudio de diferentes marcas de cremas de protección solar especial para niños que, según OCU, en dos productos concretos es irreal. Ha dicho que están realizados en “laboratorios acreditados”, siguiendo “las normas europeas”. Estaban invitados al programa la propia ISDIN, la Academia Española de Dermatología, que han declinado la invitación. También STANPA, que no ha podido intervenir finalmente aunque sí mostraron su interés en hacerlo.

“Con el fraude de la tarjeta SIM entran en tus cuentas”

En SER Consumidor hemos hablado también del fraude de las tarjetas SIM. Carlos Vico, teniente del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil, ha dicho que “los delincuentes roban previamente los datos de la cuenta bancaria con la suplantación de la tarjeta SIM y luego pueden acceder a informaciones personales, cuentas bancarias, etc” . Ha dicho también que “los estamos detectando desde hace años” y ha insistido en que “no queremos alarmar, pero siempre hay que denunciarlos para evitar que sigan actuando”.

Nuestro test lo pasará Juanma López Iturriaga

El jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga ha contratado hoy a nuestro test de consumo.