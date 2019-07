Stop gordofobia

Cuando alguien es famoso, pero famoso de verdad, no un personajillo de tres al cuarto… suele tener dos opciones básicas, que serían: surfear la fama para que no le perjudique mucho o exprimirla al máximo para obtener beneficios. Pero luego hay una tercera vía que a mí me parece de una enorme utilidad; y de mucha decencia también: que es aprovechar esa plataforma, el escaparate de la fama para hacer o decir cosas que puedan ser útiles a los demás.

Hoy el actor Santiago Segura ha colgado una foto en Instagram de cuando tenía 14 años, de cuando era -lo dice él- “joven, gordo y con gafas” y “toreaba el bullying como mejor podía”. Fiel a su estilo, a su manera de ser, Santiago Segura no se aferra al drama sino al humor, a la ironía, para explicar que “estaba incapacitado para cualquier actividad gimnástica, que era adicto a las sesiones de programa doble en el cine de barrio, a, la televisión y a los milhojas de nata y crema”.

Y tú lo lees, y sonríes, claro; pero está hablando de algo muy serio: porque las personas gordas, primero en el cole y luego de adultos, no lo tienen todo de cara, ni mucho menos. Digamos que más bien al contrario. Por eso celebramos hoy en “La Ventana” el gesto del actor y la publicación de un libro titulado, precisamente, “10 gritos contra la gordofobia”.