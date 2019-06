"Los alimentos son seguros, el problema está en la manipulación qué hacemos en casa"

La seguridad alimentaria en Europa y en España, tal y como contó Beatriz, tecnóloga de los alimentos y dietista-nutricionista en SER Consumidor, “ha dado un salto increíble en lo últimos 18 / 20 años”. Aseguró que “lo que compramos en mercados es seguro, otra cosa es cómo los manipulamos y qué hacemos con ellos en casa: ahí es donde se cometen los errores”.

Además, Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los alimentos, contó que el problema está, como dice Beatriz, en la manipulación posterior y también en nuestra propia elección de los alimentos, “los que tienen muchas grasas, azúcares y sales, que sí perjudican porque son alimentos insanos y no los aditivos o químicos que tanto miedo nos dan”. La nutricionista añadió que “a veces se piensa que los aditivos se echan a los alimento sin control y no es así, están controlados por la Unión Europea”. Y aclaró que para que la UE los apruebe “tienen que cumplir tres condiciones: que sean seguros, que sean necesarios tecnológicamente y que no induzcan a error al consumidor”.

Este miedo de los consumidores a lo que no es natural ha provocado que “la industria se aproveche de la situación”, comentó Robles, “por eso encontramos productos que se anuncian como sin colorantes, sin conservantes y sin aditivos”, que considera que es negativo para la propia industria.

En cuanto a la polémica de los antibióticos en muchos alimentos, Lurueña aseguró que “la carne o la leche no tienen antibióticos como cree la gente”. Y comentó que el problema está cuando uno se hace inmune por su mal uso. Beatriz Robles corroboró esta afirmación contando que el último informe veterinario de la Unión Europea asegura que “las muestras que superaban el límite de medicamentos era el 0,35%, es decir, el 99,5% de todas las muestras analizadas en la UE cumplen estrictamente la legislación”.

Asimismo, sobre el tema del anisakis de los pescados, Robles quiso recordar las medidas que tenemos que tomar para evitar problemas: que esté en el congelador más de 5 días siempre que no vayamos a cocinarlo a menos de 60 grados, “si los cocinamos a más de 60 no va haber problemas”.

Otro de los temas tratados fue el de los bulos a través de las redes. A Miguel Angel es una de las cosas que más le preocupa: “eso eso es lo más peligroso, los bulos y la desinformación que hay en las redes, porque despista y nos hace pensar que, por ejemplo, el anisaki nos va a matar, o que la acrimidina es muy peligrosa”. Quiso calmar a la población porque “en general los alimentos son seguros, pero hay que saber los riesgos que hay para saber manipularlos bien en casa”.

Respecto al último informe del café que aseguraba que podemos tomar hasta 25 tazas de cafés al día, Beatriz Robles clamó la prudencia: “la cafeína es segura hasta los 400 mg al día y 25 tazas tienen más de esto. Pido prudencia con los resultados de estos estudios”.