La foto de Colón, en las instituciones de Madrid

Como si Macron le abriera a Le Pen las puertas de París. Así definía aquí ayer Joaquín Estefanía la posibilidad de que se materialice el pacto de las derechas en la Comunidad y el gobierno de la capital de España.

PP, Cs y VOX pactaron y consumaron ayer el cambio de la Mesa de la Asamblea regional, incluyendo a los ultras y excluyendo al partido de Errejón, que tuvo más votos que los ultras. Esa fue la primera.

VOX entrará en el gobierno autonómico. No serán consejerías, dice el PP. Si es así, lo consideraremos, dice Ciudadanos. Como si en una dirección general no se manejara dinero público y no se tomaran decisiones sobre la vida de las personas. Como si disfrazar la realidad, la modificara.

La foto de Colón va materializándose en las instituciones de Madrid. ¿Legítimo? Legítimo, tienen votos para hacerlo. Y después que cada cual responda ante sus electores, especialmente, Cs, que tenía que elegir, y ya ha elegido.