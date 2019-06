Bárbara Goenaga: "Lo que me pasó no es feminismo, yo lo llamo machismo"

La actriz Bárbara Goenaga ha anunciado que abandona su cuenta de Twitter tras recibir las críticas de la feminista Irantzu Varela. El motivo de esta decisión es que, según ella, "hay demasiada presencia de sectarios" en la red social. Goenaga denunció la agresión homófoba que sufrieron dos chicas en un autobús de Londres y fue increpada por Varela, que le recordó que comparte "proyecto de vida y crianza" con un hombre -Borja Sémper (PP)- cuyo partido político pacta con quienes "proponen leyes que legitiman la LGTBIfobia", en referencia a Vox.

En una entrevista en ‘Hoy por hoy’, la actriz ha dicho que el mensaje de Varela “ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero no ha sido la protagonista principal”. “Me dolió mucho su crítica porque hace un flaco favor al feminismo”, ha lamentado, “sobre todo, de una mujer que abandera el feminismo. No es feminismo, yo lo llamo machismo”.

Goenaga ha subrayado que no tiene “tiempo ni energía” para pelear en Twitter contra quienes la critican -“es un pozo sin fondo”- por estar casada con un político del PP y no tienen en cuenta que eso es “machista”. La actriz, ha reconocido que esa intolerancia no la nota “tanto” fuera de Twitter porque “la gente no es tan valiente” sin el anonimato. “Me da mucha pena porque Twitter era una plataforma que utilizaba para estar en contacto con la gente de mi profesión”.