"Le he puesto nombre a un robot que pisará marte en el año 2021"

Elena Romero es bióloga y en febrero vio en Facebook un concurso de la Agencia Espacial Europea que buscaba nombre para un robot que enviará a marte en el año 2021: "sin pensarlo demasiado, puesto que solo quedaban dos horas para que cerrase el plazo de inscripción, puse un nombre: Rosalind Franklin, junto a una explicación detalla de por qué pensaba que esta investigación debía llevar el nombre de la científica. Rosalind Franklin es una de mis grandes referentes como biológa, una gran científica que creo no tuvo el reconocimiento que merecía. El logro por el que más se la conoce es tomar la fotografía y las notas que permitió descubrir la estructura del ADN", describe.

"Casi 4 meses después me escribieron un e-mail diciendo que había sido elegida. Lo que más me emocinó fue conocer a la hermana de Rosalind, creo que ha marcado mi vida desde entonces", dice. El rover Rosalind Franklin es parte del proyecto ExoMars 2020 buscará aminoácidos y ácidos nucleicos en marte, analizando estratos inferiores del suelo marciano, ayudando de esta forma a entender el pasado del planeta. "Me emociona saber que lleva una parte de mí, pero sobre todo saber que cuando parta volverá a sonar su nombre: el de Rosalind Franklin".