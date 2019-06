Esta tarde La Ventana se ha trasladado a Málaga y hemos realizado el programa desde el Museo Ruso de la ciudad. Y no podía haber mejor embajador -lo es literalmente de su ciudad- que Antonio Banderas que nos ha acompañado durante la primera media hora del programa.

"Tengo mucha fe en mi tierra y la tengo desde hace muchos años, y viendo lo que está pasando últimamente más todavía" ha asegurado Banderas. El actor malagueño ha hablado sobre los cambios que Málaga ha experimentado en los últimos años; tanto a nivel cultural con el Festival de Málaga como de la propia estructura de la ciudad con la peatonalización de buena parte de sus calles.

"A nosotros se nos sitúa siempre en las alfombras rojas recibiendo los flashes de la prensa y los halagos pero no es verdad" ha contado Banderas en algo que, dice, no es una queja sino enseñar que su profesión no es tan sencilla como puede parecer; por eso en el discurso en el que recibió el Premio Goya de Honor decidió pedirle perdón a sus hijas por todo el tiempo que no pudo pasar con ellas en su momento, por todo el tiempo que perdió.

Hemos hablado con Banderas también sobre la relación entre el crítico Carlos Boyero y Pedro Almodóvar marcada por las duras críticas al director manchego y Antonio Banderas ha sido claro; cree que esas diferencias son una parte importante e interesante del cine y asegura que nunca se inmiscuye en las opiniones de los críticos que hacen su trabajo: "Nunca jamás he hablado de los críticos. Creo que ahí debe de terminarse y ser el último eslabón de la cadena".

Precisamente sobre Almodóvar, Banderas se ha mostrado "muy contento" tras conocer la noticia de que el director recibirá el León de Oro a toda su carrera en la próxima edición del Festival de Valencia; más aún tras la última edición del Festival de Cannes en la que tenían esperanzas de llevarse la Palma de Oro por Dolor y Gloria pero se quedaron a las puertas.