Salva Sevilla: "¿Qué ha visto el asistente? Que nos lo explique por lo menos"

Salva Sevilla atiende a los micrófonos de El Larguero tras un partido lleno de polémica en Riazor. El partido de ida perteneciente a la final del ascenso a Primera División terminó con dos goles a favor del Deportivo de la Coruña, que coge ventaja en su camino a la alta competición. El Mallorca, que se quedó con 10 jugadores tras la entrada de Pedraza a Bergantiños, tendrá que remontar en casa ante la afición.

"No hay ninguna explicación dentro del campo. Los jugadores del Mallorca, no sólo en esta jugada si no en todo el partido, no podíamos hablar al árbitro educadamente. No sé que pasaba, pero no nos dejaba. Tengo entendido que cuando un línea levanta la bandera y se queda en el córner es porque algo ha pasado. Siempre que me han marcado gol y no hay nada antirreglamentario el línea corre hacia el centro", comentaba el jugador, visiblemente molesto por la reacción del árbitro en el segundo gol del Deportivo.

"¿Qué ha visto el asistente? Que nos lo explique por lo menos", indicaba el jugador después de que Yago de Vega leyera el reglamento oficial. "Perfecto, eso no lo sabía. Pero no lo ha hecho. No he visto la jugada, nos hemos recuperado en el vestuario, dándonos ánimo. Toca descansar, recuperar bien y preparar la vuelta para el domingo", zanjaba Sevilla.

La primera parte del partido empezó muy bien para el conjunto mallorquín, pero la expulsión de Marc Pedraza complicó la situación ante un Deportivo muy fuerte: "Creo que la expulsión marca el devenir del partido. Hasta ese momento estábamos muy bien, el partido estaba controlado. No habían tenido ninguna ocasión, ningún acercamiento. estaba bien para nosotros, a la contra estábamos saliendo bien y podíamos hacernos con alguna. Cuando nos quedamos con 10 nos cuesta mucho, el Deportivo es un equipo con jugadores de calidad".

"Está complicado, pero en casa somos fuertes. Siempre marcamos en casa. Ojalá llegue ese primer gol que nos daría muchas opciones. Va a ser difícil. Este equipo lo va a pelear hasta el final, no vamos a regalar nada", admitía Salva Sevilla. Al Mallorca le sirve con un empate para pasar a Primera División por lo que tendría que ganar a los gallegos con dos goles a favor.

Sobre la acción de Pedraza sobre Bergantiños, Salva Sevilla explica que "el árbitro no lo ha visto, porque si llega a ver la gravedad de la acción lo para". "No puede expulsar a un jugador si no lo has visto, aunque haya sangre. Son decisiones del árbitro y no se puede hacer nada. Pedraza está fastidiado. Es una persona súper humilde, no quiere hacer daño a nadie. Es una jugada fortuita", zanjaba.