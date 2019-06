Importante información ha publicado estos días Ferrán Bono en El País sobre el sorprendente borrado del nombre del fiscal que condenó a Miguel Hernández, el poeta al que finalmente venció la tuberculosis y no la pena de muerte que le fue levantada. Los nombres de la historia, cualquiera que fuera su desarrollo, deben figurar en esta, como en la historia de Unamuno está el nombre de Millán Astray. No puede imaginarse la historia de la guerra sin esos nombres y no se puede hacer la historia de Miguel Hernández sin los amargos días de su terrible condena.

