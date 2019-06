El modelo español de trasplantes lleva más de un cuarto de siglo liderando la donación de órganos en el mundo con más de 115.000 pacientes trasplantados que alcanzan el medio millón si sumamos la médula, tejidos y células en general. En los últimos 5 años, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, ha aumentado en un 37% la tasa de donación con 48 donantes por cada millón el año pasado.

En La Ventana hemos hablado con el doctor Rafael Matesanz, artífice del llamado "modelo español" de donación y trasplantes y que fue también director de la ONT; y es que España es un referente a nivel mundial en esta materia.

Matesanz ha explicado que el modelo de nuestro país se "ha impregnado en todo el sur de Europa", asegura que "nos lo han intentado copiar en casi todos los sitios"; aunque en el resto del continente "les cuesta más" aplicar el modelo español porque, cree Matesanz, tiene reticencias a "todo lo que viene de abajo". Asegura que funciona y que es "un sistema que tiene que estar innovando constantemente".

"Recuerdo los primeros fracasos, cuando estaba en el hospital; no me dedicaba a la gestión, era nefrólogo y los primeros casos eran durísimos", cuenta Matesanz explicando que los primeros casos eran mucho más peligrosos y que no tienen nada que ver con la situación actual en la que es posible realizar muchos más trasplantes.

"El modelo español es un modelo de gestión", explica Matesanz; un modelo en el que lo fundamental es la coordinación de los medios materiales y humanos, "tener la persona oportuna, en el sitio oportuno y en el momento oportuno". Desde 1989 la Organización Nacional de Trasplantes ha entrenado a más de 20.000 profesionales y cree el doctor que el éxito de este sistema es la combinación de innovación y gestión: "Nosotros no somos mejores que otros países, lo que pasa es que estamos mejor organizados".

"En España los inmigrantes están donando al mismo nivel que los españoles", cuenta Matesanz; algo que no ocurre en ningún otro país de la Unión Europea y que "es motivo de orgullo".