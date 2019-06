Álvaro Benito: "Cualquier otro entrenador se habría quedado con Llorente, al Atlético le ha venido Dios a ver"

📻 @AlvaroBenitoV analiza el traspaso de Marcos Llorente



"Cualquier otro entrenador se hubiera quedado con Llorente. De hecho, ha rendido mejor que Casemiro este año"



"Al Atlético le ha venido Dios a ver. Llorente es perfecto para el estilo del Cholo, le gusta más que Rodrigo" pic.twitter.com/khmviWcWIE — El Larguero (@ellarguero) 20 de junio de 2019

Este jueves se hizo oficial el fichaje de Marcos Llorente por el Atlético de Madrid procedente del Real Madrid. Un traspaso que adelantó El Larguero, pues el 14 de mayo Manu Carreño contó que Rodrigo tenía intención de abandonar el Atlético, algo que se confirmó el martes, y que el club rojiblanco, tal y como informó Antón Meana, pensaba en Llorente como su sustituto.

En El Larguero este jueves Álvaro Benito analizó dicho movimiento de mercado. "El Real Madrid se desprende de un gran jugador, lo que pasa es que al entrenador que hay ahora no le gusta, cualquier otro entrenador se hubiera quedado con Marcos Llorente. Si Casemiro se resfría o no atraviesa un buen momento de forma, como le ha pasado este año donde creo que Marcos ha rendido a mayor nivel, ya sabemos como rinde Kroos en ese puesto.

Y en clave Atlético de Madrid, Álvaro Benito dejó bien claro que es un jugador que va a aportar mucho al cuadro de Simeone. "Al Atleti le ha venido Dios a ver. Es perfecto para un equipo que no le gusta meter tampoco mucho pase dentro. Es un recuperador de balones increíble, físicamente es un portento, conduce muy bien, gana las segundas jugadas, se mete muy bien entre centrales... el Cholo tiene que estar muy contento, de hecho le gusta más Marcos Llorente que Rodrigo".