Qué tiempos estos en los que una buena parte de la ciudadanía, y la clase política diríamos que al completo, ha decidido imitar a los tres monos sabios de Toshogu y aquello de “no ver, no oír y no hablar”. Añadan, por favor, olvidarlo todo, perder la memoria, no recordar absolutamente nada.

Es un escándalo monumental que el Partido Popular, además mientras gobernaba, destruyera a sabiendas, con inquina y furia desmedida, los ordenadores de Luis Bárcenas, el tesorero del partido nombrado a dedo por el entonces presidente del Gobierno.

¿Y qué había en esos artefactos? Pues información relevante, dice el interesado, sobre la caja B del partido. ¿Alguien se responsabiliza de algo? ¿La nueva tesorera, la entonces jefaza Dolores de Cospedal? ¿Los que ahora mandan en el partido? Quizá. Monumental caradura que solo se corregiría con una actuación decente de la Justicia. Hagan el favor de no reírse.

Y hablando de rostros como el granito, no pierdan de vista a la lideresa Esperanza Aguirre. Años y años rozando el precipicio y a la que la Guardia Civil le tiene echado los dos ojos.

Claro que pocos pueden hacer sombra de la desvergüenza al desahogado pimpollo Rivera, capaz de despreciar la verdad y obligar al presidente Macron a decir alto y claro que el líder de Ciudadanos es un perfecto mentiroso y un cantamañanas. Rivera, el increíble hombre menguante.