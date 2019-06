"Nos dijeron que si venía un inspector de trabajo teníamos que mentir"

Nadir Rodrigo trabajó en mayo en el Festival Viñarock sirviendo en una de las barras. "Las condiciones iniciales de las que nos informaron era una jornada de 10 horas, teníamos que apañárnoslas para llegar e irnos hasta allí. Pero una vez allí, en la formación, nos dicen que no se van a hacer 10 horas, que se harán 12, 14 o las que hicieran falta. Y también nos dicen que es posible que llegue una inspección de trabajo y, en ese caso, tendríamos que mentir", describe. Nadir ha trabajado en más festivales y asegura que esta es la tónica general, "no estoy sindicado todavía, pero después de estas experiencias pienso hacerlo. Además, como no tienes contrato, te despiden, pero realmente no te despiden, sencillamente dejan de contar contigo si te quejas", describe.

