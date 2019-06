¿Piratas o gorrones?

El presidente de la academia de televisión Mariano Barroso ha estado en La Ventana valorando la decisión de un juzgado de Murcia de absolver a los administradores de la web Seriesyonkis de un delito contra la propiedad intelectual: "Hay un problema de raíz que no solo tiene que ver con el hecho de robo en sí sino hasta con la nomenclatura. Lo de llamarle pirata tiene hasta un punto romántico que a mí me enerva y me escuece especialmente, porque no es piratería sino gorronería".

La responsable de cultura de la Cadena SER, Pepa Blanes, y el de Economía, Javier Ruiz explican en La Ventana cómo ha cambiado el consumo de películas o series en internet; los motivos por los que ha descendido la piratería en España pero también los que llevan -o en los que se justifican- a la gente a piratear este tipo de contenido digital y no pagar por él.