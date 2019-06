Montero no descarta una abstención de PP y Cs: "En política todo es posible" /

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha participado en el programa especial de ‘Hora 25’ emitido desde Sevilla con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo liderada por Magallanes y ha comentado algunos de los aspectos clave de la actualidad política de los últimos días: la fecha de la investidura, las negociaciones con Podemos, la posible abstención de Ciudadanos y PP y la crisis de la formación naranja tras las dimisiones de este lunes.

Montero ha transmitido que “la intención” del PSOE es la de que Pedro Sánchez acuda a la investidura en el mes de julio. “La primera quincena es lo que teníamos previsto, pero dependerá de los tiempos del Parlamento y la propia organización del debate de investidura”, ha dicho. Además ha destacado que es importante que se establezca ya una fecha para la investidura y “poner fin un límite al espacio de diálogo”, ya que “no hay una mayoría alternativa”.

Sin embargo, para que Sánchez pase la prueba de la investidura todavía necesita el apoyo de Podemos, entre otros. Y sobre las negociaciones con la formación morada la ministra ha afirmado que “no hay ningún problema con Iglesias”, al que se ha referido como el “interlocutor privilegiado” y “socio preferente” en las negociaciones.

"La lectura que hacemos de los resultados electorales discrepa de la que hace Iglesias. Entendemos que los ciudadanos no han hecho un mandato de que haya un gobierno de coalición PSOE-Podemos porque habrían posibilitado una mayoría absoluta. Quieren un gobierno socialista. La ciudadanía no ha elegido que sea un gobierno en exclusiva con Podemos o que tenga esa parte de los gobiernos de coalición que suman. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo como en los Presupuestos, pero no necesariamente estar dentro del Consejo de Ministros”, ha dicho Montero, que ha dicho que no cree “que el debate sea quién se sienta o no en la mesa del Consejo de Ministros”.

La ministra tampoco ha cerrado la puerta a una posible abstención de Ciudadanos o el Partido Popular en la sesión de investidura de Pedro Sánchez: “En política todo es posible”, ha afirmado. “Confío en que el PP y Cs entiendan que las personas que los han votado lo han hecho para que conformen un Gobierno y no para que veten a otro Gobierno. Sus votos no se pueden traducir en una parálisis del país”.

A pesar de ello, Montero ha reconocido que la posición actual de Albert Rivera le hace creer que casi es más probable la opción de que se abstenga el PP a que lo haga la formación naranja. “Parecería natural que fuera más fácil una abstención de Ciudadanos pero creo que el propio líder de Cs no ha levantado cabeza desde la moción de censura. Se ha instalado en una suerte de mosqueo permanente de enfrentar con Pedro Sánchez”, ha dicho.

Montero también ha comentado la crisis del partido de Rivera tras los anuncios de Toni Roldán, Javier Nart y Juan Vázquez y ha valorado que lo que ocurre en Ciudadanos es “un desmoronamiento de una formación política que nunca ocupó el espacio que los ciudadanos entendían que tenía que ocupar, que era el centro-derecha”.