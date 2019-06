Cs mantiene su 'no' a Sánchez pese a las salidas de Toni Roldán y Javier Nart

La crisis de Ciudadanos ha entrado en una etapa distinta. "¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de 20 años en el poder? ¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todos de nuestra parte para evacuarlo del poder? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos?". Sin preguntas, sin compañía en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, quien ha puesto cara y gesto a las discrepancias en la formación naranja ha sido Toni Roldán, tantas veces junto a Albert Rivera. Este lunes se ha despedido del partido.

Con Roldán se va uno de los principales colaboradores de Luis Garicano, el dirigente que durante meses mostró discrepancias sobre el rumbo que estaba tomando el partido. Se va, por tanto, parte de esa discrepancia interna dejando claro que Ciudadanos ya no es el partido en el que se alistó hace 4 años. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé", ha dicho Roldán en su despedida. "Cuando lanzamos este proyecto lo hicimos con tres grandes banderas, pero el giro reciente del partido desvirtúa estos tres principios", ha continuado.

Un giro que, aunque legítimo, él no comparte. "La política no es un supermercado", ha señalado Roldán apuntado a la cercanía de la formación a PP y Vox y el consecuente 'no' a Sánchez, advirtiendo de las derivadas de esa estrategia. Su marcha ha sido una señal. Luego ha venido el debate dentro de la Ejecutiva.

Ha sido precisamente Luis Garicano, junto al también eurodiputado Javier Nart, quien han puesto sobre la mesa lo que expresaba Roldán, pidiendo revisar la posición del partido en la investidura. Este sector quería que se valorase la posibilidad de abrir una vía de negociación con el PSOE. Han conseguido una votación, pero han salido derrotados.

Han sido 24 votos a favor de mantener la estrategia del 'no' a Sánchez, cuatro en contra y tres abstenciones que corresponden, según fuentes de la formación a Ignacio Prendes, Marta Martín y Ornela de Miguel. Esta derrota que ha derivado en la dimisión de Javier Nart como miembro de esa Ejecutiva Nacional.

Y aún había tiempo para otra renuncia. Quien fue candidato de Ciudadanos en Asturias, Juan Vázquez, exrector de la universidad de Oviedo, deja su acta de diputado autonómico. Había tomado posesión hacía pocas horas antes. "Mis capacidades son las que son y seguramente son mayores para la gestión que para la oposición. En este escenario creo que otros se van a manejar mejor en la oposición al igual que yo espero manejarme mejor entre los libros que me quedan por leer y por escribir", ha asegurado.

El silencio de Rivera



De todo esto Rivera no habla. Habla Inés Arrimadas para tratar de negar la crisis. Según Arrimadas, el único cambio que ha habido el partido es "el crecimiento" de su formación. La portavoz naranja negado el giro denunciado por Roldán y se ha limitado a recalcar que el ya exportavoz económico apoyó la decisión de votar contra la investidura de Sánchez. "Solo tengo buenas palabras para Toni, pero nosotros vamos a seguir aplicando el criterio que él mismo aprobó en Ejecutiva y que ha estado avalado por las urnas", ha respondido Arrimadas, que niega la crisis, niega el giro y pasa página. La formación ha anunciado que la vacante de Roldán en la Ejecutiva la ocupará Marcos De Quinto, mientras que Edmundo Bal le sustituirá como portavoz adjunto en el Congreso.