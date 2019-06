"La labor del profesor es no soltar de la mano al alumno que se queda descolgado"

David Otero es profesor de primaria de inglés y educación artística, "el cansancio ya se viene notando desde hace unos meses para profesores y niños. Últimamente he leído por ahí que los profesores tenemos muchas vacaciones. No, los profesores seguimos trabajando hasta finales de julio y en septiembre empezamos. No tenemos tanto como los niños que sí que necesitan vacaciones, necesitan descansar", describe. "Dicen que son muchas vacaciones, se puede discrepar en eso. En todos los países de Europa tienen más o menos las mismas vacaciones y siempre queremos copiar lo que nos interesa de cada sistema. Nos fijamos en Finlandia y tienen las mismas vacaciones que aquí", sostiene, "aunque igual sí se podrían repartir más a lo largo del curso, como ya sucede en otras comunidades". Termina un curso, "duro. El grupo al final se va cansando, suelta a la gente que tiene alrededor, y nosotros intentamos coger a todos de la mano para que ninguno se quede descolgado. Pero cuando las cosas se hacen con cariño son llevaderas", dice.

Seguir leyendo