Vox: hemos sido engañados

La naturalidad es la gran aportación de la derecha en los autoproclamados gobiernos del cambio. Lo importante es no perder el gesto. Incluso cuando te has ido del PP, como Santiago Abascal, porque te sentías engañado en ese partido, has montado otro y les has regalado la alcaldía de la capital de España a cambio de unas concejalías que no te van a dar. Te fuiste del PP porque el partido te engañaba para montar un partido con el que te pudiesen engañar otra vez. Eso es vicio. Le dijo el oso al cazador: tú no has venido aquí a cazar. Lo dijo mi querido Xavier Vidal-Folch hoy a las siete de la mañana en el programa líder de la radio española: "No se sabe qué es peor. Que sean ultras o ineptos".

