Jim Jarmusch presenta su comedia negra con zombies. Los muertos no mueren inauguró el Festival de Cannes y llega este fin de semana a los cines con uno de los repartos más potentes últimamente: Tilda Swinton, Adam Driver, Selena Gómez, Bill Murray y más cameos. Todo eso en la misma semana en la que vemos las tres tendencias en las que se mueve últimamente el audiovisual español: por un lado este viernes ya está en Netflix la tercera temporada de Paquita Salas y los Javis nos cuentan en este programa muchas cosas sobre esta vuelta y sobre sus proyectos televisivos. Tenemos también dos películas que se mueven entre la comedia taquillera y el cine indie. La primera viene avalada por Dani Rovira y se titula Los Japón. La segunda ganó en Málaga, Els dies que vindran, Los días que vendrán, tercera película de Carlos Marqués-Marcet. Es una historia sobre la maternidad y la pareja que protagonizan David Verdaguer y María Rodríguez Soto. Los tres nos acompañan para hablar de este cierre de trilogía generacional.

Los días que vendrán (Carlos Marqués-Marcet)

Tiene Carlos Marqués-Marcet una especial sensibilidad para narrar lo íntimo, para meter su cámara en las relaciones modernas y reflexionar sobre la convivencia en el presente. Los días que vendrán es su tercera película tras 10.000 kilómetros, un retrato realista del amor a distancia en una generación que vivía la crisis y se enfrentaba a sus propias contradicciones, la incomunicación y el egoísmo. Era su ópera prima, con la que ganó el Goya a mejor dirección novel. Tres años después, pasó a retratar la necesidad de llegar a acuerdos, el cambio generacional, la amistad, la familia... Con Tierra firme desafiaba el discurso hegemónico de la maternidad a través de una pareja de lesbianas.

Y ahora, con Los días que vendrán, aborda ese proceso de embarazo de una forma naturalista y sincera a partir de la experiencia real de David Verdaguer y María Rodríguez Soto, la pareja protagonista. Un experimento entre la realidad y la ficción, una película de creación, donde el rodaje y la vida real caminaban en paralelo pero las historias debían tomar distancia. Improvisaciones, ensayos, un trabajo colectivo que fue dando forma a un guion hasta que todo cambió cuando apareció un vídeo real del nacimiento de la propia María, un vídeo casero que le sirvió al joven realizador catalán para estructurar el relato.

LOS DÍAS QUE VENDRÁN Duración 94 minutos Dirección Carlos Marqués-Marcet Guión Coral Cruz, Clara Roquet, Carlos Marques-Marcet Reparto David Verdaguer, Maria Rodríguez Soto, Albert Prat, Sergi Torrecilla

Las dudas de una pareja en construcción, sus miedos, sus expectativas, su tránsito hacia algo desconocido... Una cinta sobre el embarazo y no con la gestación como excusa que sirve a Marqués-Marcet para, como en todas sus cintas, anclar la historia a la realidad sociopolítica. Defiende el director que todo su cine es político. Sus personajes son reconocibles, reales, atados a su tiempo. “El entorno social y las condiciones económicas acaban condicionando cómo nos relacionarnos de una manera intrínseca y sin darnos cuenta”, explica.

Y esas condiciones son, entre otras, la precariedad, la inestabilidad, la normalización lingüística en Cataluña y la masculinidad. Convertido en su actor fetiche, David Vedaguer asume aquí la parte ingrata, la de un futuro padre que ante el embarazo siente el vértigo del macho protector. Con su tercera película completa así una especie de trilogía tardomillenial, un retrato que escuece de los treinteañeros de las relaciones modernas y sus contradicciones. Él lo llama trilogía accidental y dice que nace de la necesidad de repensar la sociedad, de la dificultad de construir una vida en común, base del capitalismo, en un mundo obsesionado con la realización personal.

Marques Marcet construye un retrato intimista y delicado, sincero y político, lleno de verdad y matices. Su obra más madura se sustenta en la desnudez y valentía de dos intérpretes conectados al ritmo de la música poética de María Arnal i Marcel Bagés.

Los muertos no mueren (Jim Jarmusch)

La comedia de zombies es Una película con retranca, con ironía, con sangre y con un reparto espectacular, lleno de estrellas y viejos amigos del director de Extraños en el Paraíso o Patterson. Tida Swinton, Adam Driver, Selena Gómez, Bill Murray y los músicos Iggy Pop y Tom Waits se enrolan en este estallido de zombies en un pequeño pueblo de la America profunda en medio de referencias a la política, al racismo, y al medio ambiente.

LOS MUERTOS NO MUEREN Duración 103 minutos Dirección Jim Jarmusch Guión Jim Jarmusch Reparto Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Selena Gómez

El problema es que Jarmusch no arriesga. El director se ha dedicado en su carrera a romper las normas de los géneros que ha ido tocando, el western en Dead Man, el cine de samuráis en Ghost dog, o el de vampiros. Esta ocasión no iba a ser menos, pero no hay grandes propuestas, más allá de una ruptura de la cuarta pared para incluirse a sí mismo, una burla de los cinéfilos empedernidos y hasta parece que se ríe de Tarantino. Los muertos no mueren tiene intención, aunque quizá su problema es que se ven demasiado. Si para Romero el consumismo de los centros comerciales -pilar básico del neocapitalismo- era la desgracia de la sociedad invadida por zombis, para el norteamericano son las redes sociales, los móviles, los coches de alta gama y hasta las estrellas de Hollywood. Hay mucha retranca en cada cosa que propone y mucho disfrute de un director que ha reunido a viejos amigos en esta película.

Instinto maternal (Olivier Masset-Depasse)

La propuesta del cine francés esta semana es Instinto maternal de Olivier Masset-Depasse. Recordarán a este director francés por Santuario, una miniserie de Movistar Plus sobre ETA. En esta ocasión se centra en el thriller psicológico en una historia ambientada en los años 60. Dos mujeres, dos amigas, madres, esposas rompen su amistad después de que el hijo de una de ellas muera en un accidente. A partir de ahí se obsesiona con que su amiga quiere saldar cuentas y vengarse de ella.

Los Japón (Álvaro Díaz)

Dani Rovira protagoniza esta comedia de Antena 3 que recrea las relaciones entre los japoneses y el pueblo sevillano de Coria del Río, del que dicen se remonta al siglo XVII. Con ese mito juega esta historia en la que un vecino de este pueblo andaluz acaba preparándose para ser emperador de Japón. En el viaje le acompaña María León como emperatriz.

La vuelta de Matrix 20 años después

Vuelve a los cines esta semana una película que modernizó el cine de acción. Matrix se estrenó hace ya 20 años y su estética, su mirada filosófica a la caverna de Platón, y su forma de rodar las peleas y las luchas hicieron que marcara un antes y un después en este género cinematográfico. Sus directoras son las hermanas Wachoswki y sus protagonistas Carrie Anne Moss y Keanue Reeves.