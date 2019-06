Pablo Wang: "Los móviles Huawei se podrán seguir actualizando sí o sí"

“Todos los teléfonos que ya se han comercializado no van a tener ningún problema. Nunca van a dejar de funcionar y las aplicaciones también se van a poder actualizar sin ningún tipo de problema”, ha confirmado en ‘Hoy por Hoy’ Pablo Wang, director general de Huawei, tras el veto anunciado por Estados Unidos a la compañía, a la que acusa de espiar para el gobierno chino. “Si tuviera una prueba la habría enseñado. Si no la ha enseñado significa que no existe”, ha subrayado Wang, ante la acusación del presidente estadounidense, Donald Trump.

Aunque el director general de Huawei ha repetido que los teléfonos inteligentes de la compañía china “se podrán seguir actualizando sí o sí” para los actuales modelos, ha reconocido que en el futuro, si Estados Unidos les sigue poniendo para utilizar Android, tendrán que trabajar para “hacer nuestro propio sistema operativo”.

Wang ha dicho que desde que Trump anunció el veto la compañía ha vivido momentos “complicados”, pero cree que “lo peor de la crisis ha pasado” porque desde la semana pasada han notado un repunte en las ventas: “Hemos tenido un crecimiento significativo”.

Por último, ha anunciado que “este verano” Huawei sacará a la venta en España su primer teléfono 5G y que abrirá su mayor tienda del mundo en Madrid porque nuestro país es “uno de los mejores mercados” y siempre ha sido “muy importante” para la compañía.