Estados Unidos aplaza el bloqueo de Huawei hasta agosto: así te afecta

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha decidido, apenas unas horas después de suspender los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos tanto de hardware como de software salvo aquellos cubiertos por licencias de código abierto, conceder una licencia temporal a la firma china para que continúe con sus operaciones hasta el próximo mes de agosto.

Todo ello para que los clientes estadounidenses que actualmente tengan negocios con Huawei puedan prepararse y busquen opciones antes de la entrada en vigor del bloqueo, tal y como ha dado a conocer la agencia de noticias Reuters. De esta manera, esta nueva licencia permitirá a la firma china continuar comprando productos de fabricación estadounidense para mantener las redes existentes y mantener el envío de actualizaciones a los dispositivos Android.

Hasta el 19 de agosto

En declaraciones a Reuters, el abogado y ex funcionario del Departamento de Comercio Kevin Wolf explica que estados como Wyoming u Oregon dependen de las redes instalados por Huawei. Por lo tanto, y dado que el bloqueo podría dejar sin cobertura a un gran número de habitantes, el Departamento de Comercio ha decidido posponer la deisión.

Así, Huawei Technologies Co Ltd tendrá hasta el próximo 19 de agosto para comprar productos de fabricación estadounidense y desarrollar actualizaciones para sus millones de dispositivos: "La licencia, recientemente publicada para su inspección pública, reduce las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos la semana pasada a Huawei Technologies Co Ltd. en la compra de productos estadounidenses con el objetivo de ayudar a los clientes existentes. La licencia temporal tendrá una vigencia hasta el 19 de agosto".

Huawei trabaja en un sistema operativo propio

Mientras tanto, Huawei continúa trabajando en su propio sistema operativo. El pasado mes de marzo, el presidente ejecutivo de Huawei, Richard Yu, confirmaba en una entrevista para Die Welt que su empresa estaba trabajando en una alternativa a iOS y Android. Un nuevo sistema operativo, llamado provisionalmente Hongmeng, que permitiría a la compañía continuar su camino sin el apoyo de Google.

Por lo tanto, la firma china trabaja en una solución ante un veto que ha puesto patas arriba el sector tecnológico. Un veto que dejará a los teléfonos móviles de la firma china sin la posibilidad de acceder a plataformas como Gmail, Google Maps o YouTube.