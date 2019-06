Álex Rins: "En Suzuki estoy de coña, me gustaría quedarme aquí"

Álex Rins llega a Holanda con la mejores sensaciones posibles sobre su Suzuki. En un circuito donde el año pasado consiguió su segundo podio en la máxima categoría, el piloto español busca seguir sumando puntos en el campeonato pero, sobre todo, poder disfrutar de su mejor momento profesional, siendo ya uno de los pilotos más fuertes de la parrilla de salida.

"La verdad que el año pasado conseguimos una velocidad muy buena. Fue una carrera súper batallada, con muchísimos pilotos en el grupo delantero. Fue increíble. Conseguir una segunda posición sería fenomenal, lo único que si puede ser con menos gente en el grupo, mejor. Hacer una carrera como los de Moto3 con nuestra motos, que pesan el triple y corren muchísimo más, es muy más delicado", comentaba entre risas el piloto del Team Suzuki Ecstar.

Con la primera jornada finalizada después de unos entrenamientos complicados por la situación tan delicada del asfalto, Rins indica que las sensaciones "han sido muy buenas" y que "tanto el equipo como yo estamos contentos por cómo ha ido, hemos estado probando un poco los neumáticos que había para esta carrera, que son diferentes a los de Montmeló. De cara a mañana probaremos el chasis que probamos en el test la semana pasada". Además, el circuito TT de Assen es un trazado que "se adapta muy bien a nuevas características, es un circuito que le va también muy bien a la Yamaha", y es que, a pesar de que Maverick Viñales haya sido el más rápido este viernes, Alex Rins confía en que "podemos arriesgar".

Lo más destacado de la jornada ha sido, sin duda, la caída de Jorge Lorenzo en la curva 10 del circuito, una de las más rápidas de todo el trazado. El piloto del Repsol Honda Team se ha fracturado la vértebra D6, por lo que estará de baja hasta la carrera de Brno, en agosto, después de las vacaciones. "Es el mismo riesgo que tienes en otros circuitos. Es verdad que hay más curvas rápidas, el riesgo puede incrementarse un poquito pero, al final, cuando buscas el límite como nosotros en cada vuelta, es fácil caerse con la MotoGP. Hay que estar atento, hay que estar por lo que hay que estar", explicaba Rins sobre la mala suerte del mallorquín.

Álex Rins disputará la octava carrera del año como el tercer clasificado del mundial, a tan sólo dos puntos de alcanzar a Andrea Dovizioso, aunque el español afirma que no se centra en el campeonato: "La verdad que, te soy sincero y puede sonar mal, estamos terceros, estábamos haciendo un gran campeonato. Intento salir a pista, disfrutar y venga lo que venga es bueno. Desde luego que quiero estar más arriba, peor me gusta ir carrera a carrera. Cuando llegamos a Montmeló fuimos a darlo todo y fuimos cuartos. Podría haber esperado detrás de [Danilo] Petrucci y en las últimas vueltas atacarle. Quise hacer mi carrera y no pesé en el campeonato, al final aquí será más de lo mismo. Veremos las circunstancias que se den, intentaré hacer mi carrera, intentaré ganar y a darlo todo".

Con todos los asientos confirmados de cara a 2020, muchos son los pilotos que ya comienzan a hablar de posibles cambios de cara a dos temporadas desde ahora. Rins se ha convertido en uno de los pilotos punteros de la parrilla, lo que ha hecho que se abran muchas puertas para su futuro en el campeonato. "De aquí a 2021 va a llover y aún hace mucho calor. Estamos en ello, desde luego. Mi manager se está movimiento. en Suzuki estoy de coña. Es un equipo genial, compaginamos muy bien. Me gustaría estar aquí", zanjaba.