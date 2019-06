Luis de la Fuente: "El día de Italia nos reforzó, salimos muy fuertes de ese partido"

Luis de la Fuente atendió a los micrófonos de Carrusel Último Tramo tras ganar el partido contra Alemania (2-1) y proclamarse Campeones de Europa Sub-21. Los españoles han conseguido el quinto título europeo para la selección española en su historia. Además, cuentan ya con billete a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Por supuesto que es merecido, hemos hecho un torneo muy brillante. Hemos ido creciendo hasta llegar a la final y sufriendo todavía más. Hemos dejado clara muestra del potencial del fútbol español y de esta selección que es espectacular", explicaba Luis de la Fuente a Álvaro Benito durante el programa. "Me acuerdo de la familia, de los amigos y de los que no están, mis padres. Se lo dedico a todos aquellos que han trabajado conmigo codo con codo durante este tiempo, dejándose la vida. Felicito a los jugadores porque son unos auténticos fenómenos, con compromiso y una actitud increíble. Han hecho que todo esto sea más fácil, entre comillas", recalcaba la gran actitud de toda la plantilla.

A pesar de comenzar perdiendo contra Italia en el primer partido (3-1), Luis de la Fuente supo remontar y clasificarse para las semifinales tras una goleada a Polonia (5-0): "Me quedo con todos los momentos, es que no hay uno que señale. El día de Italia nos reforzó, salimos muy fuertes de ese compromiso y luego hemos ido creciendo. La verdad que me quedo con las ganas, la actitud de estos chicos. estas ganas de demostrar que hay un inmenso potencial en el fútbol base español. Estos chicos son un reconocimiento de todo el fútbol español".

"Si, por supuesto es mi día más feliz como entrenador. Hoy era un día muy especial y hemos conseguido ganar a una auténtica potencia como es Alemania", zanjó para seguir la fiesta en el vestuario con sus jugadores.