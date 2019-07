El año que cambió la vida del bajista de Viva Suecia

Todo un año para cambiar de vida. Así se titula el primer libro del bajista de Viva Suecia, Jess Fabric, y con ese nombre todo hacía presagiar que hablaría del año en el que grupo empezó a despuntar, de cómo fue cambiando su vida poco a poco pero ¡nada de eso! Viva Suecia está muy presente, claro, pero en este libro hay mucho pasado: su infancia, sus padres, Chiquetete, profesores, viajes... también hay reflexiones sobre la madurez y la política, y hasta hay espacio para reírse de sus taras. Reconoce que escribir estos relatos ha sido "una terapia" y explica que el título tiene más que ver con el momento en el que los ha escrito: "La mayoría de esas historias están escritas en el último año, en el momento en el que di uno de los pasos más importantes de mi vida que fue dejar mi trabajo, abandonar mi vida normal y dedicarme a la música", explica. Parece mentira que esa decisión la tomara el 27 de abril de 2018. La banda llevaba tiempo siendo cabeza de cartel de muchos festivales y Jess seguía trabajando en la planta química donde había entrado 16 años antes.

En el libro refleja de forma transparente su personalidad "dinámica", que no hiperactiva. Para él la juventud era "hacer cosas sin parar, porque tenía claro que la única forma posible de hacer realidad tus sueños era (y es) forzarlos una y otra vez, hasta que llega uno y se cumple". Así fue. Ese bajo que se compró con el dinero que le habían dado para ropa en un cumpleaños le ha llevado a triunfar en los escenarios pero otros anhelos se quedaron por el camino: "Hay muchos sueños de mi vida, el primero era ser oficial del ejército de la Guardia Civil. Se fue al garete demasiado pronto pero luego hubo otros muchos: terminar una ingeniería, la fotografía, dibujar cómics…" Escribir un libro, en cambio, no estaba entre sus ambiciones. Él escribía pero para sí mismo: "Las cosas no es importante hacerlas para que los demás te lo reconozcan sino porque tú te sientas bien". Tiene claro que "el éxito es disfrutarlo": "Si tu cuando llegas a casa no dices hostia qué guay lo que he hecho yo, da igual lo que te lo reconozcan en muchos sitios".

Viva Suecia está de gira constantemente. De hecho, este verano tocará en muchos festivales y publicarán su próximo disco el 14 de octubre y saldrán a continuación a presentarlo en directo de nuevo: "Vemos muy necesario antes de petar, parar, pero por ahora estamos muy a gusto con todo esto", confiesa Jess. Este libro está escrito entre ratos de furgoneta y de hotel después de un concierto, por eso está lleno de resaca, y de resaca a los 30 que es especialmente dura. En esos momentos de soledad y recién estrenado en la paternidad, Jess se ha acordado mucho de sus padres. Quiere hacerlo tan bien con su hija como lo hicieron ellos con él: "Lo mejor que le puedes desear a alguien que quieres es que sea feliz. La salud no está en nuestras manos pero la educación sí y es muy difícil. Nadie nos educa para ser felices nos educan para ser triunfadores pero creo que no es lo mismo, confundimos. Eso sí ha pasado en casa. Para mis padres un triunfo no ha sido tener un trabajo estable sino hacer lo que realmente te llenaba. Mi padre dejo algunos sueños en el camino e intentó que yo cogiera los míos. Es difícil cuando un adolescente dice quiero ser músico". A él le dejaron siempre libre para que eligiera lo que quería: "Yo he dado muchas vueltas y en todos esos fracasos personales he recibido apoyo. me decían, "no pasa nada, la vida es muy larga, te queda mucho por delante, inténtalo de nuevo". Yo he probado muchas cosas y ellos me dejaron y muchas veces en contra de su voluntad". Jess no puede evitar emocionarse recordando todo esto pero sonríe contando que sus padres no solo han leído el libro "¡sino que lo han comprado!"

El día de Navidad de 2013

El próximo disco de Viva Suecia se llamará El Milagro, no porque les haya costado sacar las canciones adelante sino porque todavía no se creen que llenen conciertos: "Al final somos cuatro tipos que nos consideramos muy normales, muy afortunados y privilegiados, y nos preguntamos de vez en cuando qué coño hacemos nosotros aquí, en la música, si somos unos cafres, si estamos siempre de cachondeo. No terminamos de creernos por qué ha pasado todo esto. Queríamos hacer las canciones que escuchábamos en otras bandas pero no imaginábamos todo lo que ha pasado", reconoce Jess, que tampoco se cree que tenga su primer libro en la mano. Ese en el que cuenta por qué un 25 de diciembre en el local de ensayo, Viva Suecia se dio cuenta de que tenía algo importante entre manos.