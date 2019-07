Pixar elimina una escena de 'Toy Story 2' debido a un "chiste" machista

Tras el éxito de Toy Story, la película de animación que narra las aventuras de un grupo de juguetes capitaneado por el vaquero Woody y el superhéroe espacial Buzz Lightyear, el estudio cinematográfico Pixar estrenaba su secuela en noviembre de 1999. Una película, en la que Andy se marchaba de campamento, en la que los juguetes tenían que hacer frente al coleccionista Al McWhiggin.

Casi 20 años más tarde, y después de que la película pasara a la historia como una de las mejores cintas de animación, los productores de la misma han decidido suprimir una de sus escenas que aparecía durante los créditos finales de la película. Así lo ha dado a conocer el medio especializado Variety, donde aseguran que ha desaparecido en las nuevas ediciones domésticas.

"Puedo conseguiros un papel en Toy Story 3"

En esta escena, que tiene lugar durante las tomas falsas de la película, se puede ver al juguete conocido como El Oloroso Pete dentro de su caja hablando con dos muñecas Barbie idénticas. Una vez allí, el también conocido como Capataz le acaricia la mano a una de ellas mientras le explica que podría conseguirle un cameo en la próxima película de la saga: "¿Sois de verdad gemelas idénticas? Puedo conseguiros un papel en Toy Story 3".

A continuación, y después de ser descubierto por el vaquero Woody y las cámaras, el Oloroso Pete opta por despedir a sus invitadas: "¡Perdón! ¿Ya es la toma? Bueno, chicas, fue un verdadero placer. Cuando quieran que les dé consejos de actuación será un placer ayudarlas". Una escena que pasamos por alto hace décadas pero que, tras casos como el de Harvey Weinstein o John Lasseter, han pasado a ser inapropiadas.

De Harvey Weinstein a John Lasseter

En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker publicaban sendos reportajes mediante los que informaban que docenas de mujeres habían acusado al productor de cine estadounidense tanto de acoso sexual como agresión sexual o violación. Unos reportajes, que derivarían en el movimiento #MeToo, mediante el que más de 80 mujeres de la industria del cine denunciaron experiencias similares con Weinstein.

Pero no fue el único. Tras el caso Weinstein, muchas fueron las actrices que denunciaron a algunos de los ejecutivos más importantes de Hollywood. Entre ellos John Lasseter, codirector y coguionista de Toy Story 2. Unas acusaciones que acabaron con el que fuera jefe de animación de Pixar pidiendo perdón y abandonando tanto Disney como Pixar. Por esa misma razón, y ante la serie de acusaciones contra él, la compañía ha decidido prescindir de la escena en cuestión.