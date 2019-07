Antoni Monguilod tiene 74 años y es un enfermo terminal de párkinson. Ha enviado una carta a distintos medios de comunicación reclamando la legalización de la eutanasia para evitar “sufrimientos”. Considera que el derecho a morir dignamente es un derecho que debería figurar entre los derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nadie debería intervenir en la voluntad de una persona que quiera dejar este mundo si no fuera por ayudarla. Esta tarde en La Ventana hemos hablado con su hijo, con Marc Monguilod, porque Antoni no puede explicarse con claridad.

"No esperábamos lo que ha generado la publicación de la carta. Estamos gratamente sorprendidos por las muestras de apoyo que estamos recibiendo", explica Monguilod sobre cómo están viviendo este momento en el que se han puesto en el foco mediático. Un foco de atención que cree que es positivo aunque supone "un proceso íntimo de cara a la ventana".

Marc ha explicado que su padre no supo detectar la enfermedad a tiempo: "los primeros síntomas los achacó al cansancio y a problemas de movilidad. No le dio la relativa importancia" hasta que el 2012 "la enfermedad se hizo más presente en nuestras vidas". "Aquí se juntan muchas cosas; no es fácil ponerte en la decisión de que una persona que crees que tiene que acabar con su vida porque la situación en la que se encuentra no es sostenible y que te digan que es porque no quieres que sufra", ha comentado Monguilod acerca de cómo está viviendo la familia el proceso.

La familia de Antoni ha asimilado ya el proceso de la muerte de otros familiares que han fallecido por causas naturales en los que han sido conscientes de "que la gente se apagaba"; pero también otros como el de la abuela de Marc a la que detectaron un cáncer pero que no quiso operarse y dijo que "prefería acabar; esto nos llevó a plantearnos qué tipo de muerte queríamos: pacífica y tranquila". En cambio en el caso de Antoni esto no ha podido ser así porque "la enfermedad ha ido más rápido".

Marc Moguilod ha explicado también que ahora la preocupación de su padre está puesta en su familia y en "las responsabilidades penales en las que podamos estar envueltos" y que llevan mucho tiempo pensando si finalmente ayudarán a su padre a ponerle fin a su vida.

Sobre la situación de la eutanasia en España, Moguilod denuncia "la injusticia de tener un sistema que no te ayude o te garantice un acompañamiento para que este trance no sea traumático". Además asegura que se considera un persona "de convicciones profundamente cristianas" aunque no creyente y le sorprende el rechazo que tienen determinados grupos católicos a la eutanasia: "¿Dónde está la moral Cristiana en sus planteamientos? No veo ningún tipo de empatía, no veo ningún tipo de compasión y esto me duele”.