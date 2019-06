La muerte asistida de María José Carrasco será investigada como violencia machista

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que la muerte asistida de María José Carrasco sea investigada como violencia de género y no en un juzgado de instrucción. Los magistrados devuelven el caso al juzgado 5 de violencia machista en contra del criterio de la Fiscalía y de la propia magistrada Begoña López, que ahora tendrá que hacerse cargo del caso.

Los jueces de la Audiencia explican que "no es factible descartar, ab initio, y sin ánimo de prejuzgar, que el ámbito competencial por los hechos objeto de investigación no deba ser atribuido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer" aunque recuerdan que estamos ante una "embrionaria investigación, en la que no constan los oportunos informes médico-forenses" y que ni siquera se sabe cómo pudo colabora Ángel Hernández en la muerte de su esposa.

Entienden por tanto los magistrados que la decisión tomada por la jueza Begoña López, del juzgado 5 de violencia sobre la mujer, afecta al fondo del asunto y no es el momento procesal adecuado.

María José Carrasco murió en Madrid el pasado mes de abril. Enferma de esclerósis múltiple, asistida por su marido a petición suya. Desde entonces los tribunales deciden si debe ser investigado por posible violencia de género, al ser marido de la fallecida, o si debe ser investigado por un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla.