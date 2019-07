"Los productos ecológicos falsos no representan ni el 0,6% de la producción"

No es la primera vez que las autoridades incautan productos que se venden al consumidor como ecológicos cuando no lo son. La semana pasada, por ejemplo, la Guardia Civil, en coordinación con Europol, en el marco de la Operación OPSON, incautó en Granada 470 toneladas de hortalizas: pepinos, calabacines y pimientos.

El pasado domingo en SER Consumidor hablamos con Concha Fabeiro, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), que manifestó su satisfacción por el éxito de la operación. Fabeiro afirmó que estas incautaciones se hicieron en “los puntos de venta y de distribución” que es donde puede entrar producto sin certificar “que no se ha sometido a los controles pertinentes”. Eso sí, dijo que para nada se puede decir que tengamos un problema general “porque las 420 toneladas requisadas, compuestas de pepino, pimiento y calabacín, no suponen ni el 0,6% de la producción de estas hortalizas”.

Además, la presidenta de la SEAE tranquilizó a los oyentes afirmando que aunque “es un caso de estafa a los consumidores, en ningún caso pone en riesgo la salud pública”.

La Guardia Civil también, en el marco de la misma operación, intervino en Mercamadrid dos partidas de huevos ( más de 45.000 unidades) procedentes de Cuenca y Cáceres que habían sido comercializados como ecológicos, pero eran de categoría inferior y no cumplían con las especificaciones que marca la normativa vigente. Fabeiro aclaró que en este caso no fue que se vendieran como ecológicos huevos que no lo eran, sino que "el etiquetado no era el correcto”. Y aseguró que también representaba “una mínima parte de los que se comercializan”

La industria de productos ecológicos ha experimentado un brutal crecimiento en los últimos años. Los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revelan que el número de empresas del sector ha pasado de 396 en 1991 a 41.871 en 2017. En Europa se emplean 12 millones de hectáreas de la superficie cultivable en agricultura ecológica.

Para que un producto lleve la etiqueta “eco” en nuestro país debe someterse a un complejo proceso. Entre las condiciones que estos alimentos deben reunir se encuentra la prohibición de uso de fertilizantes o pesticidas sintéticos, el aprovechamiento de los recursos cercanos a las explotaciones o el uso de técnicas tradicionales como la rotación.