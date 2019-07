"El sexo me provoca unos dolores terribles, pero ese dolor me excita"

Virginia es una oyente de nuestro programa que desde hace un tiempo sufre en sus relaciones sexuales. El acto le provoca un dolor insoportable que no saben a qué se debe. De todas las pruebas que le han hecho no se saca ninguna conclusión más que Virginia tiene contracturas en la zona del suelo pélvico, psoas y ano. “Es un dolor extremo, pero me excita. No puedo remediarlo. A más dolor más excitación, lo que me lleva a tener sexo fuerte y, después, terminar tan dolorida que no puedo ni moverme.” Virginia afirma que, aunque jamás ha tenido relaciones sadomasoquistas, no lo descartaba hasta que esto le ha ocurrido. Para esta consulta recurrimos a una especialista, Cristina Redondo, titular de ginecología de la Fundación Jiménez Díaz y Miguel Vagalume, psicosexólogo y especialista en relaciones de pareja y sexualidades no convencionales. Para Cristina, los dolores en las relaciones sexuales son algo muy frecuente, no así el incremento del deseo. Para lo primero, recomienda recurrir a las unidades especializadas que pondrán una rutina diaria de ejercicios que mejoren la musculatura de la paciente. Pero sobre todo intentar buscar el origen que pueden provocar esas contracturas. Qué hace, qué posturas, qué intensidad provocan el dolor. Para lo segundo, Miguel Vagalume recomienda intentar encontrar y calibrar qué es lo que de verdad siente. “De esa manera calibrarás qué dolores son los que identificas como placenteros y por qué. Se trata de disociar lo que es por dolor y lo que es por placer. Así, si ella siente placer, podrá encontrarlo experimentándolo pero alejándola de las contracturas que tanto sufrimiento le provocan. Sería como encontrar un dolor limpio.

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña para concienciar del uso del preservativo en nuestras relaciones sexuales, ante el incremento siete veces más de las infecciones por Enfermedades de Transmisión Sexual. La mayoría de los infectados, además, desconocen que tienen estas enfermedades, por lo que su propagación es cada vez más virulenta. El estigma es, a juicio de Reyes Velayos, de Apoyo Positivo, la peor consecuencia de esta desinformación. Por eso, la primera fase de ataque pasa por las campañas de información a los más jóvenes de los riesgos que suponen las ETS (como que te pueden dejar estéril), detección, tratamiento y resultados de las ETS y los puntos de atención a pie de calle. El último trabajo de Apoyo Positivo, ¡Ya estás en casa! Atiende directamente, trata y valora el seguimiento de estas enfermedades.

Y, a cuenta del MADO tuvimos oportunidad de hablar con Ana Olivares y Noelia Seller, de la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro. Su campaña “Yo me quiero aquí” sobre la realidad de las personas LGTBI en las zonas rurales se ha viralizado por la emotividad y claridad de sus mensajes. “Hay muchas cosas buenas, tenemos una falta de recursos extrema. La asociación se generó porque teníamos amigos con VIH y no teníamos recursos. Las personas trans también son las que más padecen las consecuencias de este desabestecimiento. “En un pueblo hay más comunidad, una vez que no te escondes y das ese paso, te vas integrando”. Estas asociaciones y ellas en particular, trabajan también dando educación afectivo sexual en los colegios, porque los docentes no están formados. “Nos lo pusieron relativamente fácil porque nos llamaron directamente del AMPA”

. @ElPatillas68 trajo los últimos datos de agresiones homófobas ocurridas en nuestro país, una hacia un joven en una hamburguesería famosa de Barcelona, y otra hacia dos madres que sufrieron golpes e insultos en presencia de su hijo de 4 años. Las agresiones son una realidad, 144 solo en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. En ambos casos las agresiones terminaron en denuncia y, al menos en el caso de la hamburguesería, el agresor ha sido identificado por los Mossos. Y; permítanme, esta semana, que me despida contándoles el par de lápices que me han regalado y lo que provocan cada vez que escribo con ellos. ¡La de sexo que esconden un par de lápices!