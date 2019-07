Blindemos las leyes LGTBI

Los mensajes de odio prosperan. Calan. Van impregnando los discursos y se van extendiendo, cual chapapote de mierda. Algunos los emiten en broma, como si hiciera mucha gracia que te llamaran maricón de mierda por que eres gay. O como si ser lesbiana mereciera una carcajada al grito de marimacho. Personas transexuales discriminadas por no ser normativas. O por no haber iniciado un cambio de sexo que, discúlpenme, solo elles deciden si hacerlo. Intersexuales obligados a ser varones o hembras. Bisexuales siempre relegados por la incapacidad social de entender que podemos sentir atracción hacia todos los géneros, no solo por el que me obliga el Vaticano.

Los mensajes se emiten en voz alta y a voz en grito. Tal y como nos insultan.. Pegatinas incitando al odio en los barrios donde se celebra el orgullo. Política y esposo manifiestan que nuestra presencia es inadecuada e indecente. E incluso hay quien asegura que practicamos sexo en mitad de la calle con la excusa del desfile. Yo, discúlpenme, es estos 20 años de asistencia al desfile jamás vi follar a nadie en la calle.

A todos estos, políticos, familiares, conocidos o vecinos que propaguen estos mensajes de odio hay que apartarlos. Y denunicarlos ante la fiscalía por emitir ese mensaje de odio que lleva a que 144 personas, solo en la comunidad de Madrid hayan sido agredidas en lo que llevamos de año. Por no hablar del miedo que nos genera. O las pocas ganas que tienes de salir del armario, no vayan a partirte la cara.

Las leyes existen para algo. Y los políticos también. ¿Se imaginan que el actual gobierno blindara, por fin, las leyes LGTBI para todo el territorio nacional? La homofobia no es una opinión. Es una vulneración de los derechos humanos. Y las leyes están para protegernos.