Russell Crowe explica por qué rechazó ser Aragorn en 'El señor de los anillos'

A día de hoy cuesta imaginarse a otro actor que no sea Viggo Mortensen interpretando a Aragorn en la trilogía de películas de El señor de los anillos. Sin embargo, todo podría haber sido muy distinto si Russell Crowe hubiera aceptado la oferta para ponerse bajo la piel del famoso guerrero, que sería clave para acabar con las tropas de Saruman en la historia de J.R.R. Tolkien.

Tras el éxito de Gladiator, película en la que interpretaba al general Máximo Décimo Meridio, Crowe se convertía en el actor de moda en Hollywood. Con un Oscar a mejor actor bajo su brazo, los grandes estudios se peleaban por hacerse con los servicios de un actor que ya había demostrado su talento en otras películas como L.A. Confidential o El Dilema. Entre ellos el responsable de la adaptación cinematográfica de El señor de los anillos, quien quería al neozelandés a toda costa.

"Creo que Peter Jackson no me quería en la película"

De hecho, llegó a hablar por teléfono con el propio Peter Jackson para conocer más detalles sobre el personaje. Fue en esa misma llamada cuando declinó la oferta para interpretar al famoso guerrero. Así lo ha dado a conocer el actor durante una entrevista en The Howard Stern Show, donde ha hecho un repaso a su dilatada trayectoria como actor.

Después de hablar sobre algunos de sus personajes más representativos, el actor ha explicado que rechazó formar parte de la famosa trilogía porque no vio a Jackson totalmente convencido de que fuera la mejor opción para interpretar a Aragorn: "Rechacé actuar en El Señor de los Anillos porque creo que Peter Jackson no me quería en la película".

"Creo que le obligaron a hablar conmigo"

Bajo su punto de vista, el director tenía un plan y Crowe no formaba parte de él: "Creo que le obligaron a hablar conmigo, porque hubo una época en la que todo el mundo me quería en todo. Él también es de Nueva Zelanda y pude escuchar el desinterés en su voz, por lo que pensé que ni tan siquiera sabría qué películas había hecho".

Después de entender que Jackson quería otro actor, Crowe decidió rechazar la oferta para interpretar al famoso personaje: "Mi instinto fue que tenía a alguien diferente en mente, y resultó ser Viggo Mortensen. Creí que Peter Jackson debería poder contratar al actor que realmente quería". De esta manera, Mortensen pasaría a ser Aragorn, un papel que le marcaría de por vida.